02:04, 19 січня

18 січня ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки. Ворог атакує місто бронетехнікою, пише DeepState.

На сході та півночі Великої Новосілки 18 січня зафіксована активізація ворожих дій. Противник намагається штурмувати територію молокозаводу, автозаправної станції, гуртожитку та аеродрому.

Вранці російські війська розпочали активні маневри. З ферми 2 БМП здійснили, ймовірно, відволікаючий удар. Одночасно через лісосмуги по трасі з Шахтарського вийшла колона з 13 одиниць військової техніки, зокрема танку, з яких до цілі дісталися лише 6. Значну частину техніки було знищено, але ворожому десанту вдалося закріпитися в будівлях.

З боку Нового Комара невеликі групи окупантів, по 2 – 4 особи, намагалися проникнути в район гуртожитку професійно-технічного училища.