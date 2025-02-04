Атаки БпЛА продолжаются, возле Покровска ожесточенные бои: хронология 1077 дня войны

06:29, 04 февраля

Пирятинский районный суд отправил под стражу жителя Лубен Евгения Щербака, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ.

По словам мужчины, он вместе с Кузубом, подозреваемым в убийстве военнослужащего ТЦК, сбежали с места преступления в Пирятине. Свои действия Щербак объяснил страхом, что их якобы могут застрелить военные.

По его словам, он лишь хотел напугать военных ТЦК, но ему не удалось это сделать и тогда он выстрелил. Кузуб надеялся, что просто ранил военного.