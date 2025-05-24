Массированная атака на Киев, взрывы в России: хронология 1186 дня войны

07:12, 24 мая

Спасатели рассказали, что в результате вражеской атаки в Соломенском районе возник пожар в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Возгорание удалось ликвидировать. Также был спасен мужчина с помощью спасательного капюшона. По предварительному диагнозу, он отравился продуктами горения.

В то же время в Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Спасатели вывели трех человек на свежий воздух, еще четверо – обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар удалось ликвидировать.

Еще один пожар в результате российской атаки возник в Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов. Сейчас работы по тушению продолжаются.