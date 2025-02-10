Как стабилизировать ситуацию на фронте: Наев назвал 3 самых главных составляющих

Враг продолжает атаковать и проводить наступательные операции на Востоке. Чтобы стабилизировать линию фронта, следует учитывать 3 составляющие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление бывшего командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в интервью "Украинской правде".

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Что может стабилизировать ситуацию на фронте

Наев объяснил, что для стабилизации ситуации на фронте есть 3 составляющих. Во-первых, говорится о самих военных. По словам Наева, чтобы давать отпор оккупантам, украинские военнослужащие должны быть замотивированы и хорошо подготовлены. Что касается подготовки воинов, то этим занимается командование видов, родов войск, специальных войск.

По словам генерал-лейтенанта, именно командование должно готовить и мотивировать личный состав.

В ходе этой подготовки каждый воин должен быть готовым к ведению боевых действий. Не так, чтобы его из учебного центра и сразу на передний край, где он видит ситуацию, которая очень существенно отличается от базовой военной подготовки,

– подчеркнул Наев.

Второй составляющей является вооружение. Если украинские защитники имеют проблемы с некоторым вооружением на переднем крае, то стабилизировать ситуацию на поле боя может быть сложнее. Наев объяснил, что, к примеру, там, где не хватает артиллерийских боеприпасов, можно поддерживать с помощью беспилотников, FPV-дронов или других дронов.

Третьей составляющей является управление. Наев считает, что нужно воевать устоявшимися структурами, дивизиями, корпусами, "где командир одновременно несет ответственность и за подготовку своего личного состава, и за применение".