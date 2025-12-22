Россияне проводят штурмы на лошадях: 92 ОШБр показала видео "конницы"
- Российские военные начали использовать лошадей для передвижения во время штурмов из-за потери техники.
- 92 отдельная штурмовая бригада опубликовала видео, на котором видно российских солдат на лошадях, и заявила, что операторы дронов уничтожают врага, как только его обнаруживают.
Защитники Украины заметили новый подход оккупантов к штурмам. Некоторые российские военные передвигались верхом на лошадях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 92 отдельную штурмовую бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Что говорят военные о "коннице" оккупантов?
Бойцы 92 бригады опубликовали видео с беспилотника, на котором видно двух людей в военной форме, пересекающих поле верхом на лошадях.
Российские захватчики атакуют верхом на лошадях: смотрите видео 92 ОШБр
Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих "мясных штурмов", что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает – операторы дронов 5-го штурмового батальона 92 ОШБр "минусуют" врага, как только видят цель,
– прокомментировали украинские бойцы.
Защитники предположили, что россияне прибегают к штурмам на лошадях из-за недостатка техники.
Последние новости о войне с Россией: что известно?
Президент Зеленский заявил, что Украина вместе с Европой и США подготовила базовый блок документов, необходимых для завершения войны с Россией.
Стало известно, что военные расходы России в 2025 году превысили запланированный показатель почти на 20% и составили 15,9 триллиона рублей (198,8 миллиарда долларов). Такие расходы на войну для многих регионов России становятся непосильным финансовым бременем.
Кроме того, в DeepState рассказали, что россияне легко зашли в село Грабовское на Сумщине из-за отсутствия надлежащей обороны. "Теперь противник публикует кадры этих всех событий, где враг воспользовался возможностью похитить людей, взяв их в плен, потому что просто могут легко это сделать", – подчеркнули аналитики.