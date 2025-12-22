Россияне проводят штурмы на лошадях: 92 ОШБр показала видео "конницы"

Защитники Украины заметили новый подход оккупантов к штурмам. Некоторые российские военные передвигались верхом на лошадях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 92 отдельную штурмовую бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Смотрите также Новый российский прорыв на Сумщину, враг в Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю

Что говорят военные о "коннице" оккупантов?

Бойцы 92 бригады опубликовали видео с беспилотника, на котором видно двух людей в военной форме, пересекающих поле верхом на лошадях.

Российские захватчики атакуют верхом на лошадях: смотрите видео 92 ОШБр

Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих "мясных штурмов", что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает – операторы дронов 5-го штурмового батальона 92 ОШБр "минусуют" врага, как только видят цель,

– прокомментировали украинские бойцы.

Защитники предположили, что россияне прибегают к штурмам на лошадях из-за недостатка техники.

Последние новости о войне с Россией: что известно?