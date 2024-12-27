Самолет в Актау сбили россияне, Молдова не имеет ПВО: хронология 1038 дня войны

В пятницу, 27 декабря, продолжается 1038 день войны. Украина продолжает давать отпор россиянам.

24 Канал расскажет о главных событиях 27 декабря на фронте, а также об основных заявлениях политиков и дипломатов.

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Хронология 1038 дня войны