Трамп предлагает переселить 1,5 миллиона палестинцев из Сектора Газа: куда именно

Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Иордания, Египет и другие арабские страны принимали больше палестинских беженцев из Сектора Газа. Таким образом американский президент хочет "очистить" разрушенные войной территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время разговора с журналистами, которые цитирует AP.

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Трамп хочет, чтобы 1,5 миллиона палестинцев выехали из Сектора Газа

Во время 20-минутной сессии вопросов и ответов 25 января с репортерами на борту самолета Air Force One Дональд Трамп заявил, что уже обсудил вопрос о приеме больше палестинских беженцев с королем Иордании Абдаллой II.

Уже 26 января президент США планирует обсудить этот вопрос с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Я хотел бы, чтобы Египет и Иордания приняли людей (палестинских беженцев – 24 Канал). Речь, возможно, о полутора миллионах людей, а мы просто зачистим все это и скажем: "Вы знаете, все кончено",

– говорит Трамп.

Трамп также поблагодарил Иорданию за то, что страна успешно приняла палестинских беженцев. Он также заявил королю, что хотел бы, чтобы тот взял к себе больше палестинцев, потому что Трамп сейчас "смотрит на весь Сектор Газа, и там – настоящий беспорядок".

Стоит отметить, что такое резкое перемещение людей откровенно противоречило бы палестинской идентичности и глубокой связи граждан с Газой. Тем не менее Трамп сказал, что Газа имела "много, много конфликтов на протяжении веков", а также объяснил, что переселение палестинцев "может быть временным или долгосрочным".

"Сейчас это (Сектор Газа – 24 Канал) буквально место для сноса. Почти все разрушено, там гибнут люди. Так что, я бы лучше объединился с некоторыми арабскими нациями и построил жилье в другом месте, где они (палестинцы – 24 Канал), возможно, могли бы жить в мире", – утверждает Дональд Трамп.

В то же время министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил журналистам, что отказ его страны от предложения Трампа по приему палестинцев был "твердым и непоколебимым".

К слову, 19 января Израиль прекратил огонь в Секторе Газа после того, как получил списки заложников от ХАМАС. Таким образом страны объявили о перемирии и завершении войны, которая началась 7 октября 2023 года.

После этого были освобождены 2 группы израильских заложников, которые смогли в конце концов вернуться на родину. Переговоры по второй и третьей фаз соглашения о прекращении огня начнутся на 16-й день после начала действия перемирия.