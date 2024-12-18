Военная техника России остается на базах в Сирии: спутниковые снимки показали интересные детали

Спутниковые снимки из Сирии, которые появились в свободном доступе, показали странные детали относительно пребывания российских войск на территории страны. Судя по фото, Россия, вероятно, не знает, куда дальше отправить своих военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Какими могут быть реальные намерения россиян относительно присутствия в Сирии

Спутниковые снимки от компании Maxar, показывают по состоянию на утро 18 декабря на авиабазах в Сирии наблюдается накопление военной техники России.

Например, на снимке с авиабазы в Хмеймиме видно около 100 российских грузовиков и самолеты: один Ил-76, один Ан-72 и два Ан-26.

Военные самолеты России находятся на авиабазе в Хмеймиме / Фото Maxar

О реальных намерениях россиян оставаться в Сирии могут рассказать некоторые детали.

Как пишет издание, если учесть, что Ил-76 за один рейс может взять один-два грузовика, то чтобы вывезти с авиабазы всю накопленную технику, военным понадобится примерно полсотни рейсов одного самолета.

Ранее ГУР МО Украины сообщало, что Россия задействовала Ил-76 и два Ан-124-100 для выхода войск из Сирии. То есть сначала российская армия планировала использовать только три самолета. Поэтому анализируя все эти факты, возникает вопрос, как Россия сама оценивает, сколько у нее есть времени, чтобы забрать своих военных и вооружение с сирийской территории.

Журналисты высказали версию, что на самом деле россияне не собираются возвращаться на свою территорию, а могут переместиться из Сирии в Ливию для сохранения присутствия в Средиземноморском регионе.

Российские военные опасаются новых ударов Израиля

На спутниковых снимках с базы в Тартусе видно, что военные корабли России не приближаются к причалам, опасаясь новых ударов Израиля в этом районе.

Россияне не приближаются к порту в Тартусе / Фото Maxar

Но на открытой площадке рядом Россия выставила свою военную технику.

Это выглядит на самом деле нелогично, с поправкой на текущую кампанию ударов ЦАХАЛа в Сирии. Ведь есть определенный риск, что результаты возможного нового израильского удара заденут поневоле и технику армии РФ также,

– отмечает издание.

На снимках, зато, не видно ни одного танка Т-72Б3 и С-400, которые Россия использовала во время боевых действий в Сирии. Поэтому, российская армия или уже перебросила эту технику в Ливию или в Россию, или маскируют ее.

Расположение российской военной техники на базе в Сирии / Фото Maxar

В общем, издание сделало вывод, что Россия пытается как можно дольше "тянуть время", чтобы принять решение о дальнейшем размещении своих войск в Средиземноморском регионе.

Напомним, ранее российским журналистам удалось выяснить, сколько военных армии России погибли в Сирии с 2015 по 2024 годы. Названное ими количество значительно больше, чем страна-агрессор признает официально.