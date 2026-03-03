Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала заявил, что обвинения Киева выглядят попыткой переключить внимание. По его словам, Трамп оказался в политической ловушке из-за затягивания операции и сейчас пытается сохранить репутацию.

Операция, которая должна была стать демонстрацией силы

Начало военной операции против Ирана подавалось как быстрая и контролируемая кампания. В первые часы создавалось впечатление, что администрация рассчитывает на короткий сценарий без существенных осложнений. Однако уже на четвертый день стало понятно, что конфликт не укладывается в первоначальные ожидания и требует дополнительных объяснений для американской аудитории.

Когда начинали операцию в субботу утром, было ощущение, что ее хотят завершить к вечеру воскресенья, то есть за два дня. Это не удалось. И сейчас надо искать виновных,

– отметил Ус.

Внутри США все громче звучит критика этой кампании. По его словам, недовольство растет не только среди демократов, но и среди части консервативного электората, который традиционно поддерживает Трампа. Именно поэтому информационный фон для Белого дома становится все сложнее.

Трамп начинает получать все больше критики этой операции. Уже появляются опросы, которые показывают, что большинство американцев относятся к ней негативно,

– подчеркнул он.

По его мнению, в такой ситуации политическая логика подталкивает к поиску внешнего объяснения неудач. Когда кампания не дает ожидаемого быстрого результата, появляется соблазн переложить ответственность на кого-то другого. Именно в этом контексте, по его словам, и возникают обвинения в адрес Украины.

К слову, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что Иран технически имеет возможность нанести удары за пределами региона, в частности по странам Европы, однако сейчас сосредоточен на более близких целях. Он также отметил, что оценки запасов иранских ракет уменьшаются в процессе боевых действий.

Критика слева и справа усиливает давление

Проблема для Трампа заключается не только в затягивании операции, но и в характере внутренней реакции. Критика звучит как со стороны демократов, так и со стороны части республиканцев, в частности изоляционистского крыла. Это создает для президента более сложную ситуацию, чем в случае предыдущих коротких военных кампаний.

Более того, критика идет слева и справа. Если слева – это оппозиционные демократы, то справа – это так называемая MAGA, наиболее консервативные республиканцы, которые говорят, что США не должны вмешиваться в дела вне своего полушария,

– отметил Ус.

Часть политической среды в США считает, что страна не должна втягиваться в конфликты за пределами Западного полушария. Такой подход традиционно поддерживают изоляционисты, которые критически относятся к внешним военным операциям. В этом контексте даже союзники Трампа могут ставить под сомнение целесообразность эскалации.

Есть изоляционисты, которые очень негативно относятся к любым действиям США вне своего континента,

– добавил он.

По его мнению, когда давление идет одновременно с двух сторон, администрация вынуждена искать объяснения, которые снимают часть ответственности с Белого дома. Именно поэтому обвинения Украины выглядят как элемент внутриполитической обороны, а не как серьезная внешнеполитическая оценка.

Почему снова обвиняют Украину?

Обвинения в адрес Украины со стороны Трампа не являются новым приемом. По его словам, это уже ставшая привычная риторическая схема, к которой прибегают каждый раз, когда нужно объяснить сложную ситуацию для внутренней аудитории. В нынешних условиях она снова используется как удобный инструмент.

В любом случае Трамп обвиняет Украину. Его подход прост: сначала обвиняем Украину, а там посмотрим, что будет,

– отметил Ус.

Он подчеркнул, что утверждения о якобы "бесплатных" поставках оружия не соответствуют реальной финансовой модели помощи. Значительная часть средств, выделенных на поддержку Киева, оставалась внутри США и направлялась на заказы для американского военно-промышленного комплекса. Фактически речь шла о загрузке производства и модернизации собственных арсеналов.

Если посмотреть на всю американскую военную помощь Украине, то 90% этой помощи шло не Украине, а военно-промышленному комплексу США,

– подчеркнул он.

По его мнению, игнорирование этих аргументов свидетельствует о том, что вопрос не в экономике или безопасности, а в политической целесообразности. Когда операция против Ирана не дает быстрого эффекта, Украина становится удобной мишенью для объяснения неудач. Такая риторика позволяет перевести дискуссию с темы результатов операции на тему расходов и ответственности предыдущей администрации.

