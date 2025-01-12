Атака "Шахедами" ночью, ISW не фиксирует продвижений России на фронте: хронология 1054 дня войны
В Украине продолжаются 1054 сутки полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам на фронте, а ПВО сбивать вражеские воздушные цели в небе.
Какие главные события относительно войны в Украине произошли за день, что было на фронте и на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
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Институт изучения войны в своем отчете отметил атаки российской армии на нескольких направлениях. Но подтвержденных успехов у них не было. В то же время аналитики писали, что ВСУ продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры за 10 января показывают, что это произошло в северных Погребках к северо-западу от Суджи. В полиции Киева рассказали, что 23-летний киевлянин пытался повредить флажки, установленные павшим защитникам на Майдане Независимости. Мужчина сначала облил их жидкостью из бутылки, а затем – пытался поджечь. Свои действия он зафиксировал на видео, которое впоследствии появилось в сети. Полиция Киева вместе с СБУ провела комплекс оперативных мероприятий, в результате которых задержали молодого человека. Сейчас с молодым человеком работают следователи. Других деталей пока не сообщали. Какими были мотивы 23-летнего киевлянина – неизвестно. Экс-министр иностранных дел Украины считает, что полномасштабная война с Россией в 2022 году была неизбежной. Кулеба предполагает, что ее начало только можно было бы отсрочить. Я пришел к мнению, что эта война была неизбежной. Но ее можно было бы отложить. На годы – нет. На месяцы – возможно, да, Бывший глава МИД также объяснил, почему Путин решился на полномасштабную войну. По его мнению, российский диктатор был уверен в пассивности Запада и отсутствии реакции других стран на эту агрессию. Однако Кулеба акцентировал, что в этом отношении Путин ошибся. Кулеба также раскритиковал стратегию "не эскалации", которой придерживаются в Вашингтоне и Берлине. Бывший глава МИД Украины отмечает, что если бы не такая политика партнеров, то сейчас Украина находилась в значительно лучшей позиции. В Киевской области работает ПВО по вражеским "Шахедам", пишет ОВА.
ISW не фиксирует продвижение врага на фронте
Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь флажки, установленные погибшим военным в Киеве
Кулеба заявил, что война в Украине была неизбежна
– заявил Кулеба.
Институт изучения войны в своем отчете отметил атаки российской армии на нескольких направлениях. Но подтвержденных успехов у них не было.
В то же время аналитики писали, что ВСУ продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры за 10 января показывают, что это произошло в северных Погребках к северо-западу от Суджи.
В полиции Киева рассказали, что 23-летний киевлянин пытался повредить флажки, установленные павшим защитникам на Майдане Независимости. Мужчина сначала облил их жидкостью из бутылки, а затем – пытался поджечь. Свои действия он зафиксировал на видео, которое впоследствии появилось в сети.
Полиция Киева вместе с СБУ провела комплекс оперативных мероприятий, в результате которых задержали молодого человека. Сейчас с молодым человеком работают следователи.
Других деталей пока не сообщали. Какими были мотивы 23-летнего киевлянина – неизвестно.
Экс-министр иностранных дел Украины считает, что полномасштабная война с Россией в 2022 году была неизбежной. Кулеба предполагает, что ее начало только можно было бы отсрочить.
Я пришел к мнению, что эта война была неизбежной. Но ее можно было бы отложить. На годы – нет. На месяцы – возможно, да,
Бывший глава МИД также объяснил, почему Путин решился на полномасштабную войну. По его мнению, российский диктатор был уверен в пассивности Запада и отсутствии реакции других стран на эту агрессию. Однако Кулеба акцентировал, что в этом отношении Путин ошибся.
Кулеба также раскритиковал стратегию "не эскалации", которой придерживаются в Вашингтоне и Берлине. Бывший глава МИД Украины отмечает, что если бы не такая политика партнеров, то сейчас Украина находилась в значительно лучшей позиции.
В Киевской области работает ПВО по вражеским "Шахедам", пишет ОВА.