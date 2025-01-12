Атака "Шахедами" ночью, ISW не фиксирует продвижений России на фронте: хронология 1054 дня войны

В Украине продолжаются 1054 сутки полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам на фронте, а ПВО сбивать вражеские воздушные цели в небе.

Какие главные события относительно войны в Украине произошли за день, что было на фронте и на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

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