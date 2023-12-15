Атака "Шахедов", обстрел Харькова, Будапешт заблокировал помощь Украине: хронология 660 дня войны

07:00, 15 декабря

За последние сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений. Россияне идут в штурмы на Востоке.

Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, а на Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении защитники сдерживают врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины активно наносят урон врагу в технике и живой силе, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра и наносят удары по тылам противника.