Атака "Шахедов", обстрел Харькова, Будапешт заблокировал помощь Украине: хронология 660 дня войны

15 декабря 2023, 06:29
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В скором времени исполнится два года великой войны. Украина продолжает бороться за свое право на суверенитет в противостоянии российской агрессии и отстаивать европейский выбор на дипломатической арене.

О ситуации на поле боя, ходе военных операций и ходе международных событий 15 декабря, читайте в 24 Канал.

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07:54, 15 декабря

Ночью силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов"

В ночь на 15 декабря 2023 года противник атаковал "Шахедами" из района Приморско-Ахтарска.

Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

07:39, 15 декабря

ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов

Украинские защитники купили билеты на концерт Кобзона для 1090 оккупантов.

Также потери в технике врага составляют 14 танков, 38 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем.

07:20, 15 декабря

Ночью враг обстрелял Никополь

В полночь противник покрыл огнем артиллерии Никополь. Вражеские снаряды повредили одно из предприятий города.

К счастью, люди не пострадали.

07:00, 15 декабря

Россияне продолжают атаковать на Востоке, - Генштаб

За последние сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений. Россияне идут в штурмы на Востоке.

Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, а на Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении защитники сдерживают врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины активно наносят урон врагу в технике и живой силе, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра и наносят удары по тылам противника.

06:23, 15 декабря

В ЕС уверены, что профинансируют помощь Украине, несмотря на вето Будапешта.

По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Украина получит деньги, несмотря на вето от Венгрии.

У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине,
– подчеркнул Мишель.

Из-за блокирования Орбаном помощи представители страны-членов ЕС вернутся к этому вопросу в январе на внеочередном саммите.

06:18, 15 декабря

Венгрия блокирует помощь Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что ветировал выделение Украины помощи от ЕС в размере 50 миллиардов евро (на четыре года). Кроме того, Венгрия заблокировала пересмотр многолетней финансовой программы Евросоюза (MFF).

06:16, 15 декабря

Россияне обстреляли Харьков из С-300

Ночью Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе Харьковщине. В области раздавались взрывы.

Вероятно, оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300 с территории России.

06:13, 15 декабря

Оккупанты запустили "Шахеды": атаковали Юг и Запад

О запуске нескольких групп вражеских беспилотников из Херсонской области стало известно вечером 14 декабря. Тревогу объявляли в Николаевской, Одесской, для Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Полтавской областей. Отбой тревоги дали около 2 ночи.

Автор: Анастасія Колеснікова