Атака "Шахедов", обстрел Харькова, Будапешт заблокировал помощь Украине: хронология 660 дня войны
В скором времени исполнится два года великой войны. Украина продолжает бороться за свое право на суверенитет в противостоянии российской агрессии и отстаивать европейский выбор на дипломатической арене.
О ситуации на поле боя, ходе военных операций и ходе международных событий 15 декабря, читайте в 24 Канал.
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В ночь на 15 декабря 2023 года противник атаковал "Шахедами" из района Приморско-Ахтарска. Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей. В полночь противник покрыл огнем артиллерии Никополь. Вражеские снаряды повредили одно из предприятий города. К счастью, люди не пострадали. За последние сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений. Россияне идут в штурмы на Востоке. Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, а на Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении защитники сдерживают врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак. На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области. На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины активно наносят урон врагу в технике и живой силе, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра и наносят удары по тылам противника. По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Украина получит деньги, несмотря на вето от Венгрии. У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине, Из-за блокирования Орбаном помощи представители страны-членов ЕС вернутся к этому вопросу в январе на внеочередном саммите. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что ветировал выделение Украины помощи от ЕС в размере 50 миллиардов евро (на четыре года). Кроме того, Венгрия заблокировала пересмотр многолетней финансовой программы Евросоюза (MFF). Ночью Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе Харьковщине. В области раздавались взрывы. Вероятно, оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300 с территории России. О запуске нескольких групп вражеских беспилотников из Херсонской области стало известно вечером 14 декабря. Тревогу объявляли в Николаевской, Одесской, для Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Полтавской областей. Отбой тревоги дали около 2 ночи.
Ночью силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов"
ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов
Ночью враг обстрелял Никополь
Россияне продолжают атаковать на Востоке, - Генштаб
В ЕС уверены, что профинансируют помощь Украине, несмотря на вето Будапешта.
– подчеркнул Мишель.
Венгрия блокирует помощь Украине
Россияне обстреляли Харьков из С-300
Оккупанты запустили "Шахеды": атаковали Юг и Запад
В ночь на 15 декабря 2023 года противник атаковал "Шахедами" из района Приморско-Ахтарска.
Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.
В полночь противник покрыл огнем артиллерии Никополь. Вражеские снаряды повредили одно из предприятий города.
К счастью, люди не пострадали.
За последние сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений. Россияне идут в штурмы на Востоке.
Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, а на Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении защитники сдерживают врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины активно наносят урон врагу в технике и живой силе, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра и наносят удары по тылам противника.
По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Украина получит деньги, несмотря на вето от Венгрии.
У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине,
Из-за блокирования Орбаном помощи представители страны-членов ЕС вернутся к этому вопросу в январе на внеочередном саммите.
Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что ветировал выделение Украины помощи от ЕС в размере 50 миллиардов евро (на четыре года). Кроме того, Венгрия заблокировала пересмотр многолетней финансовой программы Евросоюза (MFF).
Ночью Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе Харьковщине. В области раздавались взрывы.
Вероятно, оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300 с территории России.
О запуске нескольких групп вражеских беспилотников из Херсонской области стало известно вечером 14 декабря. Тревогу объявляли в Николаевской, Одесской, для Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Полтавской областей. Отбой тревоги дали около 2 ночи.