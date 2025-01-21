УКР РУС
21 января 2025, 08:48
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Ночная атака и взрывы в Днепре, враг продвигается возле Покровска: хронология 1063 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине продолжаются 1063 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

Впрочем, на отдельных направлениях захватчикам удается продвинуться. О главных событиях дня по состоянию на 21 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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09:00, 21 января

В ЦПД подтвердили удар по Смоленскому авиазаводу в России

Смоленский авиационный завод имеет для россиян важное значение, ведь отсюда в армию поставляются новые, обновленные и отремонтированные самолеты военного назначения, в частности штурмовики Су-25.

По словам Андрея Коваленко, работники авиационного завода обеспечивают капитальный ремонт и техническое обслуживание вражеской техники, что позволяет сохранять ее боеспособность. Также Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса России.

08:30, 21 января

Россия ударила по складским помещениям в Днепре

В городе частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось,
– сообщил Лысак.

Кроме того, враг также атаковал Синельниковский район. К сожалению, из-за вражеской атаки пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают необходимую помощь.

08:00, 21 января

Оперативная информация от Генштаба

В общем, в течение минувших суток зафиксировано 152 боевых столкновения.

  • На Харьковском направлении состоялось 3 боевых столкновения неподалеку Волчанска.
  • На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 8 атак оккупантов неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.
  • На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз вблизи Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.
  • На Северском направлении противник 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.
  • На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.
  • На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Озаряновки.
  • На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлиное, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.
  • На Новопавловском направлении остановлено 7 штурмовых действий противника в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного.
  • На Приднепровском направлении российские захватчики совершили 4 безрезультатные попытки штурмовать позиции наших подразделений в островной зоне дельты Днепра.
  • У Курской области отбили 11 атак российских захватчиков.
  • На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
  • На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
07:30, 21 января

Потери России по состоянию на сегодня

С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

  • личного состава – около 822 030 (+1600) человек,
  • танков – 9 833 (+12),
  • боевых бронированных машин – 20 477 (+23),
  • артиллерийских систем – 22 134 (+60),
07:00, 21 января

Враг ночью атаковал Ровенскую область

Во время ночной угрозы в регионе работали силы противовоздушной обороны, в ОВА рассказали о последствиях. Предварительно, разрушений инфраструктуры нет. В то же время данных о пострадавших или погибших не сообщали.

Имеем сбитие воздушной цели врага. Спасибо военным за профессиональную работу,
– говорится в сообщении.

06:30, 21 января

Какова ситуация в море

  • в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
06:00, 21 января

В Днепре прогремела серия взрывов

Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Позже защитники неба уточнили, чтобы жители Днепра направлялись в укрытия. Уже через мгновение появилась информация о том, что в городе было громко.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.

Впоследствии громко было снова. По предварительной информации от мониторинговых каналов, враг использовал 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.