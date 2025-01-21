Ночная атака и взрывы в Днепре, враг продвигается возле Покровска: хронология 1063 дня войны

В Украине продолжаются 1063 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

Впрочем, на отдельных направлениях захватчикам удается продвинуться. О главных событиях дня по состоянию на 21 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Мощные взрывы в России, продвижение врага на Харьковщине, атака дронов: хронология 1062 дня войны