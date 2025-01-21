Ночная атака и взрывы в Днепре, враг продвигается возле Покровска: хронология 1063 дня войны
В Украине продолжаются 1063 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.
Впрочем, на отдельных направлениях захватчикам удается продвинуться. О главных событиях дня по состоянию на 21 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Смоленский авиационный завод имеет для россиян важное значение, ведь отсюда в армию поставляются новые, обновленные и отремонтированные самолеты военного назначения, в частности штурмовики Су-25. По словам Андрея Коваленко, работники авиационного завода обеспечивают капитальный ремонт и техническое обслуживание вражеской техники, что позволяет сохранять ее боеспособность. Также Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса России. В городе частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось, Кроме того, враг также атаковал Синельниковский район. К сожалению, из-за вражеской атаки пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают необходимую помощь. В общем, в течение минувших суток зафиксировано 152 боевых столкновения. С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла: Во время ночной угрозы в регионе работали силы противовоздушной обороны, в ОВА рассказали о последствиях. Предварительно, разрушений инфраструктуры нет. В то же время данных о пострадавших или погибших не сообщали. Имеем сбитие воздушной цели врага. Спасибо военным за профессиональную работу, Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Позже защитники неба уточнили, чтобы жители Днепра направлялись в укрытия. Уже через мгновение появилась информация о том, что в городе было громко. В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного, Впоследствии громко было снова. По предварительной информации от мониторинговых каналов, враг использовал 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
В ЦПД подтвердили удар по Смоленскому авиазаводу в России
Россия ударила по складским помещениям в Днепре
– сообщил Лысак.
Оперативная информация от Генштаба
Потери России по состоянию на сегодня
Враг ночью атаковал Ровенскую область
– говорится в сообщении.
Какова ситуация в море
В Днепре прогремела серия взрывов
– говорится в сообщении.
Смоленский авиационный завод имеет для россиян важное значение, ведь отсюда в армию поставляются новые, обновленные и отремонтированные самолеты военного назначения, в частности штурмовики Су-25.
По словам Андрея Коваленко, работники авиационного завода обеспечивают капитальный ремонт и техническое обслуживание вражеской техники, что позволяет сохранять ее боеспособность. Также Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса России.
В городе частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось,
Кроме того, враг также атаковал Синельниковский район. К сожалению, из-за вражеской атаки пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают необходимую помощь.
В общем, в течение минувших суток зафиксировано 152 боевых столкновения.
С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:
Во время ночной угрозы в регионе работали силы противовоздушной обороны, в ОВА рассказали о последствиях. Предварительно, разрушений инфраструктуры нет. В то же время данных о пострадавших или погибших не сообщали.
Имеем сбитие воздушной цели врага. Спасибо военным за профессиональную работу,
Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Позже защитники неба уточнили, чтобы жители Днепра направлялись в укрытия. Уже через мгновение появилась информация о том, что в городе было громко.
В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
Впоследствии громко было снова. По предварительной информации от мониторинговых каналов, враг использовал 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.