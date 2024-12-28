Атака "Шахедов" на Николаев, продолжаются ожесточенные бои возле Покровска: хронология 1039 дня войны
В Украине продолжаются 1039 сутки полномасштабного вторжения. Россияне пытаются наступать на сразу нескольких направлениях, однако Силы обороны дают врагу достойный отпор на фронте.
О главных событиях дня по состоянию на 28 декабря, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, а также на Лиманском, Времовском направлениях и в Курской области. Враг продолжает активные авиационные и артиллерийские атаки по Украине, применяя дроны-камикадзе. На Покровском направлении враг совершил 52 попытки прорвать оборону. Потери врага: уничтожено 382 оккупанты, из них 196 безвозвратно, а также 4 автомобиля, боевая бронированная машина, средство наблюдения "Муром-М", средство РЭБ, 7 средств связи, БпЛА "Ланцет". По информации начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате обстрела "Шахедами", в городе загорелась крыша многоэтажки. Службы уже выехали на место. Корреспонденты Суспильного сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в Николаеве.
Россияне получили жесткий отпор от украинских воинов на Покровском направлении
Николаев обстреляли "Шахеды"
Ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, а также на Лиманском, Времовском направлениях и в Курской области. Враг продолжает активные авиационные и артиллерийские атаки по Украине, применяя дроны-камикадзе.
На Покровском направлении враг совершил 52 попытки прорвать оборону. Потери врага: уничтожено 382 оккупанты, из них 196 безвозвратно, а также 4 автомобиля, боевая бронированная машина, средство наблюдения "Муром-М", средство РЭБ, 7 средств связи, БпЛА "Ланцет".
По информации начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате обстрела "Шахедами", в городе загорелась крыша многоэтажки. Службы уже выехали на место.
Корреспонденты Суспильного сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в Николаеве.