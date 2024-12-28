Атака "Шахедов" на Николаев, продолжаются ожесточенные бои возле Покровска: хронология 1039 дня войны

02:02, 28 декабря

Ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, а также на Лиманском, Времовском направлениях и в Курской области. Враг продолжает активные авиационные и артиллерийские атаки по Украине, применяя дроны-камикадзе.

На Покровском направлении враг совершил 52 попытки прорвать оборону. Потери врага: уничтожено 382 оккупанты, из них 196 безвозвратно, а также 4 автомобиля, боевая бронированная машина, средство наблюдения "Муром-М", средство РЭБ, 7 средств связи, БпЛА "Ланцет".