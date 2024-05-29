Частичный успех врага на Покровском направлении: карта боевых действий на 29 мая

Россия, имея преимущество в живой силе и технике, а также поддержку авиации, активно атакует позиции наших защитников. Несмотря на это, украинские воины мужественно удерживают оборону и наносят врагу значительные потери.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты активно пытаются прорваться на Покровском направлении. Он также отметил, что враг активно применяет авиацию, чтобы выбить украинских военных с занимаемых рубежей.

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Какая ситуация на фронте

Нанаправлении российские оккупанты продолжают вести наступательные действия. Всего на этом направлении произошло 7 боевых столкновений. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Старец, Волчанск.

Ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении произошло 21 боевое столкновение. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Мясожаровка, Твердохлебово, Невское.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении противник совершил 16 попыток прорвать оборону украинских войск в районе Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.

Враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении силы обороны Украины отбили 9 атак в районах населенного пункта Белогоровка Луганской области. Нанаправлении украинские защитники остановили 16 попыток прорвать оборону наших войск в районах Григорьевки, Клещеевки, Андреевки.

Украинские войска дали отпор на Краматорском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении украинские воины отбили 36 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Прогресс, Новоселовка Первая, Невельское, где российские захватчики при поддержке авиации пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили более 220 оккупантов убитыми и ранеными.

Оккупанты активно наступают на Покровском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное, где враг 12 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Российские войска пытались прорваться на Кураховском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении противник совершил 7 безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенных пунктов Раздольное и Старомайорское Донецкой области. Нанаправлении украинские воины отбили 3 атаки противника в районе Роботино Запорожской области. На

направлении российские захватчики пытались выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские захватчики совершили на этом направлении 12 атак на позиции Сил обороны Украины.

Какая ситуация на левобережье Днепра: смотрите на карте

Всего в течение суток зафиксировано 139 боевых столкновений. В общем российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенных пунктах в течение суток 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 86 авиаударов, также было сброшено 96 КАБов.