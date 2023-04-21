Ночная атака дронами и самоликвидация вражеского С-400: хронология 422 дня войны

О ключевых событиях пятницы, 21 апреля – читайте в материале 24 Канала.
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Россия ночью атаковала Украину "Шахидами". Силы ПВО уничтожили 8 из 12 иранских дронов-камикадзе.08:31
Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника.08:20
За минувшие сутки противник совершил - 63 обстрела, выпустив 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонщине. Город Херсон враг обстрелял 4 раза.08:08
Хотя большинство дронов-камикадзе украинские защитники сбили, однако есть попадание в объект критической инфраструктуры Винницкой области.08:01
Минувшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины.07:55
Враг 20 апреля наносил артиллерийские удары по акватории и побережью Очаковской общины Николаевщины. Пострадавших нет. Также артиллерийские обстрелы подвергся городу Очаков. В результате были повреждены частные и многоквартирные дома.07:48
Наши защитники и защитницы каждый день приближают победу Украины. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 630 врагов.06:59
За 20 апреля россияне убили 1 жителя Донбасса - в городе Часов Яр. Еще 1 человек в области получил ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.06:53
В течение суток 20 апреля страна-агрессорка нанесла 23 авиаудара по нашему государству.06:20
Вражеские беспилотники залетели на территорию Полтавщины. В результате атаки дронами есть разрушения гражданской инфраструктуры.05:57
На подлете к столице силам ПВО удалось обезвредить 8 "Шахидов". Тактика противника осталась неизменной – с наступлением ночи с северного направления страна-террорист запустила дроны.02:48
Под Тулой в России перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Он стоит миллиарды рублей.02:30
В Украине звучала воздушная тревога. Телеграм-каналы отметили, что произошел взлет МиГ-31К
с аэродрома Саваслейка в России.02:00
На одной из центральных улиц Белгорода прогремел мощный взрыв, в результате чего образовалась глубокая воронка. Впоследствии оккупанты признали, что бомбили самих себя.01:06
В ночь на 21 апреля, около 01:00, в Киевской ОВА сообщили о взрывах. Вместе с тем, там отметили, что это работали системы ПВО.