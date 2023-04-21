Про ключові події п'ятниці, 21 квітня, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення України, обстрілюючи наші міста. Однак ворогу рішуче протидіють наші захисники та захисниці.
Про ключові події п'ятниці, 21 квітня, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Скидають розривні гранати із БпЛА: в ОК "Південь" розповіли про нову повітряну тактику росіян