12 артиллерийских систем, 8 танков и 660 оккупантов: потери врага по состоянию на 24 апреля

За четырнадцать месяцев полномасштабной войны украинские защитники уже ликвидировали более 187 тысяч оккупантов. Также наши воины уничтожили тысячи единиц российской техники.

Только за минувшие сутки Силы обороны очистили землю еще от 660 российских террористов. Об этом со ссылкой на данные Генштаба ВСУ сообщает 24 Канал.

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Потери агрессора в войне против Украины

С 24 февраля 2022 года украинские защитники уже уничтожили:

личного состава – 187 080 (+660),

танков – 3683 (+8),

боевых бронированных машин – 7139 (+8),

артиллерийских систем – 2849 (+12),

РСЗО – 539 (+0),

средств ПВО – 289 (+0),

самолетов – 308 (+0),

вертолетов – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11),

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5753 (+23),

специальная техника – 339 (+0).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Россия потеряла две роты на Авдеевском направлении

Прошлой ночью, 23 апреля, оккупанты пытались захватить позиции наших воинов на Авдеевском направлении. Там украинские защитники отразили почти 30 вражеских атак.

Так, российские военные совершили 28 штурмовых действий, 485 обстреляли позиции сил обороны. Впрочем, успеха не добились. Только за одну ночь оккупанты потеряли две роты личного состава. Кроме того, 10 единиц техники.