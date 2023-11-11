Украину атаковали дроны и ракеты, ПВО возле Киева: хронология 626 дня войны

11 ноября 2023, 06:27
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают врага. Наши военные шаг за шагом освобождают оккупированные россиянами земли.

Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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05:51, 11 ноября

Какие последствия атаки на Киевщину

Сергей Попко сообщил, что Россия атаковала Киевскую область баражирующими боеприпасами типа Shahed с южного направления.

Силы и средства ПВО поразили все воздушные цели на подступах к Киеву. К счастью, люди уцелели, разрушений нет.
Попко объяснил, что существует большая вероятность, что Россия проверяет систему ПВО Киева.

02:51, 11 ноября

Россия во второй раз за ночь атаковала "Шахедами"

Угроза атаки дронами была в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области.

Начальник КМВА Сергей Попко писал, что на подступах к столице работали силы противовоздушной обороны Украины.

 
01:23, 11 ноября

Сколько пилотов потеряла Россия

На войне, которую Россия начала против Украины, уже погибли не менее 197 российских пилотов. Кроме того, оккупанты потеряли 300 самолетов и более 300 вертолетов.

Автор: Діана Квасневська