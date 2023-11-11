Украину атаковали дроны и ракеты, ПВО возле Киева: хронология 626 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают врага. Наши военные шаг за шагом освобождают оккупированные россиянами земли.
Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Сергей Попко сообщил, что Россия атаковала Киевскую область баражирующими боеприпасами типа Shahed с южного направления. Силы и средства ПВО поразили все воздушные цели на подступах к Киеву. К счастью, люди уцелели, разрушений нет. Угроза атаки дронами была в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области. Начальник КМВА Сергей Попко писал, что на подступах к столице работали силы противовоздушной обороны Украины. На войне, которую Россия начала против Украины, уже погибли не менее 197 российских пилотов. Кроме того, оккупанты потеряли 300 самолетов и более 300 вертолетов.
Какие последствия атаки на Киевщину
Попко объяснил, что существует большая вероятность, что Россия проверяет систему ПВО Киева.
Россия во второй раз за ночь атаковала "Шахедами"
Сколько пилотов потеряла Россия
Сергей Попко сообщил, что Россия атаковала Киевскую область баражирующими боеприпасами типа Shahed с южного направления.
Силы и средства ПВО поразили все воздушные цели на подступах к Киеву. К счастью, люди уцелели, разрушений нет.
Угроза атаки дронами была в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области.
Начальник КМВА Сергей Попко писал, что на подступах к столице работали силы противовоздушной обороны Украины.
На войне, которую Россия начала против Украины, уже погибли не менее 197 российских пилотов. Кроме того, оккупанты потеряли 300 самолетов и более 300 вертолетов.