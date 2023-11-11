Украину атаковали дроны и ракеты, ПВО возле Киева: хронология 626 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают врага. Наши военные шаг за шагом освобождают оккупированные россиянами земли.

Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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