Массированный обстрел Украины, оккупанты целились в энергообъекты: хронология 805 дня войны
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины и наносить массированные ракетные обстрелы по ее территории. Также оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий, впрочем, Силы обороны дают им достойный отпор.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 805 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Министерство энергетики Украины утром 8 мая подтвердило информацию о массированной атаке на энергетику. Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, В структуре добавили, что последствия пока уточняются. Однако энергетики уже работают над их ликвидацией. Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил, что ночью 8 мая в регионе было громко. Несмотря на удачную работу противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. В КМВА рассказали, что для атаки на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В частности, там отметили, что ракеты на столицу заходили с нескольких направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены, Также в КГВА отметили, что благодаря отличной работе ПВО в городе обошлось без жертв и пострадавших. Под утро 8 мая во Львовской области прогремели взрывы. Мониторинговые паблики заметили при этом, что целью оккупантов мог быть снова Стрый. Вероятно, россияне могли направить на город три ракеты. Около 4:30 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области. Там призвали соблюдать информационную тишину и позаботиться о собственной безопасности. Впоследствии такая же информация появилась и в 05:05. Первые взрывы в Запорожье прогремели в 4:36 во время массированного обстрела. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Впоследствии появилась информация о повторных взрывах, перед этим сообщали об угрозе применения баллистики по городу. Корреспонденты Общественного в 2:51 сообщили, что в Полтавской области было громко. До этого там объявляли воздушную тревогу. Впоследствии эту информацию подтвердил и глава ОВА – Филипп Пронин. Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки российскими беспилотниками типа "Шахед".
Потери оккупантов
Россия атаковала энергообъекты в 6 областях Украины
– сообщили в Минэнерго.
На Полтавщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры
Отличная работа ППО на Киевщине
– говорится в сообщении.
Работа ППО на Львовщине
В Киевской области отработало ПВО
Взрывы прогремели в Запорожье
В Полтавской области слышали взрывы
Министерство энергетики Украины утром 8 мая подтвердило информацию о массированной атаке на энергетику.
Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях,
В структуре добавили, что последствия пока уточняются. Однако энергетики уже работают над их ликвидацией.
Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил, что ночью 8 мая в регионе было громко.
Несмотря на удачную работу противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.
В КМВА рассказали, что для атаки на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В частности, там отметили, что ракеты на столицу заходили с нескольких направлений.
Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены,
Также в КГВА отметили, что благодаря отличной работе ПВО в городе обошлось без жертв и пострадавших.
Под утро 8 мая во Львовской области прогремели взрывы.
Мониторинговые паблики заметили при этом, что целью оккупантов мог быть снова Стрый. Вероятно, россияне могли направить на город три ракеты.
Около 4:30 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области. Там призвали соблюдать информационную тишину и позаботиться о собственной безопасности.
Впоследствии такая же информация появилась и в 05:05.
Первые взрывы в Запорожье прогремели в 4:36 во время массированного обстрела. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Впоследствии появилась информация о повторных взрывах, перед этим сообщали об угрозе применения баллистики по городу.
Корреспонденты Общественного в 2:51 сообщили, что в Полтавской области было громко. До этого там объявляли воздушную тревогу.
Впоследствии эту информацию подтвердил и глава ОВА – Филипп Пронин.
Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки российскими беспилотниками типа "Шахед".