Массированный обстрел Украины, оккупанты целились в энергообъекты: хронология 805 дня войны

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины и наносить массированные ракетные обстрелы по ее территории. Также оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий, впрочем, Силы обороны дают им достойный отпор.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 805 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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