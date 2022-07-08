Где идут самые жестокие бои: в Генштабе рассказали о ситуации на основных направлениях

Идут 135 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты нашего государства, пытается безуспешно наступать, в частности, на Донбассе и Харьковщине.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали свежую сводку за 8 июля. Что происходит на фронте по состоянию на 18:00 – читайте дальше.

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Ситуация в горячих точках

На Харьковском направлении российские оккупанты осуществляют оборонные действия и пытаются улучшить свое тактическое положение в отдельных районах. Продолжались вражеские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии областного центра, а также районов таких населенных пунктов:

Уды;

Дементиевка;

Лебяжье;

Песчаное;

Заиловка;

Петровка;

Питомник;

Мосьпаново;

Коробочкино;

Слатино;

Светличное;

Шевелевка;

Перемога;

Верхний Салтов;

Новое;

Байрак.

Кроме того, противник нанес авиационный удар возле Петровки. Вместе с тем наши защитники и защитницы дважды успешно отбили штурмовые действия врага возле Дементиевки и отбросили оккупантов назад.

На Славянском направлении захватчики также пытаются улучшить свое тактическое положение. Обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Долина, Мазановка, Краснополье, Гусаровка, Новопавловка, Красное, Вернополье и Крестище.

Наступательные действия оккупантов потерпели крах возле Богородичного – вследствие огневого поражения со стороны ВСУ россияне с потерями были вынуждены отойти.

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На Краматорском направлении враг ударил по гражданской и военной инфраструктуре возле Северска, Серебрянки, Карповки, Славянска и Кривой Луки. Вражеский авиационный удар зафиксирован возле Татьяновки.

Силы обороны Украины при этом нанесли мощный огонь по позициям оккупантов в районе Верхнекаменского – подразделения россиян были вынуждены отойти от населенного пункта.

На Бахмутском направлении противник обстрелял позиции украинских сил возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Зафиксированы также авиаудары неподалеку от Покровского и Берестового.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации захватчики предприняли безуспешную попытку вести наступление в районах Спорного и Ивано-Дарьевки – понесли потери и отошли. При этом возле Веселой Долины продолжаются бои.

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Что происходит на остальных направлениях

На Сиверском направлении ситуация особых изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси осуществляют разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БпЛА. Вместе с тем, до 7 октября в Беларуси продолжили запрет на полеты гражданских воздушных судов над южной частью страны – он начал действовать еще 24 февраля.

На Авдеевском, Кураховском, Запорожском и Новопавловском направлениях вдоль линии столкновения продолжаются вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Авиационные удары россиян зафиксированы возле Новоандреевки.

На Южнобужском направлении подразделения оккупантов пытались вести наступательные действия в районе Большого Артакового. ВСУ быстро подавили это намерение и отогнали россиян. Впрочем, сохраняется большая угроза ракетных ударов противника по критической инфраструктуре региона.

К слову, корабельная группировка захватчиков продолжает выполнять задачи в акваториях Черного и Азовского морей. Продолжается блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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