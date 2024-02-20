Удар по Сумщине, есть жертвы, атака "Шахедами": хронология 727 дня войны
Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже 727 сутки. Бойцы Путина продолжают терроризировать гражданское население и пытаются наступать. Силы обороны дают оккупантам мощный отпор.
Что происходит на Авдеевском и других направлениях фронта, о новых военных преступлениях российской власти и вражеского войска, борьбе украинского народа и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.
Важно Линию фронта выровняли, у России огромные потери: что происходит на Авдеевском направлении
Владимир Зеленский почтил память Героев Майдана. Президент отметил, что уже 10 лет Небесной сотне. Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Спикер командования Воздушных сил отметил, если 100 КАБов летит в сутки, то сами прекрасно понимаете, насколько рационально это будет, и будет ли результат от этого. Поэтому единственным правильным решением будет уничтожение именно летательных аппаратов, то есть самолетов. Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают надоедать врагу на достаточно больших расстояниях. Однако для защиты Украине нужно их больше. Украинцы разработали транспортер на дистанционном управлении, который позволяет эвакуировать раненого бойца с поля боя. Оператор может управлять им за 700 метров от места эвакуации. Спикер ГПСУ отметил, что сейчас украинские пограничники фиксируют относительно нормальное движение для пассажирских автобусов, а также грузовиков, которые перевозят военную и гуманитарную помощь. Вице-премьер рассказал, что учитывая закон, будут приниматься решения: как люди будут получать повестки, как будут предоставлять информацию о себе. "Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу заверить еще раз, что в Дие не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, которые связаны с мобилизацией – в каком бы формате Рада не приняла законопроект", – заверил Федоров. Наши аэроразведчики из Национальной гвардии за неделю уничтожили 30 российских танков. Также нацгвардейцы совершают рейды в тыл врага и уничтожают оккупантов в ближнем бою, Как украинские военные ликвидируют оккупантов: смотрите видео Около 1 часа ночи российские пропагандисты писали о работе "Пе-Ве-О". Впоследствии отметили, что в Брянской области якобы "сбили два БПЛА самолетного типа". Председатель ОВА сообщил, над областью сбили два "Шахеда". Их уничтожили в Синельниковском и Днепровском районах. В Днепровском районе из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто. Ночью Россия запустила 23 дрона-камикадзе, 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и авиационную Х-31. В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, Начальник ОВА сообщил, что ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавскую область. Под ударом оказался промышленный объект. Вследствие обстрела вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Этой ночью россияне направили дроны на юго-восточные и центральные регионы Украины. В операционной зоне Сил обороны Юга сбито 4 ударных БПЛА. В частности, по одному в Херсонской и Николаевской областях, еще два – в Кировоградской. Темп наступательных операций России под Авдеевкой резко замедлился после захвата города, отметили аналитики ISW. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Данилов заявил, что если россияне в ЕС могут убивать людей, то вопрос довольно сложный. Это уже не первый случай, когда враг так себя ведет на территории Евросоюза. Впрочем, секретарь СНБО заверил, что хотел бы дождаться официальных выводов испанских правоохранителей. Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы "бесчинствовать", как это произошло в Испании, САП и НАБУ разоблачили трех депутатов Запорожского областного совета на взяточничестве. Следствие установило, что они дали взятку одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения. За денежное вознаграждение хотели, чтобы директор выбрал победителем в тендере на медицинские закупки указанное ими учреждение. В Оттаве объявили, что в ближайшее время передадут Киеву современные дроны SkyRanger. Их отправят в рамках очередного пакета помощи на 500 миллионов долларов, о котором премьер Джастин Трюдо объявил летом 2023 года во время визита в Киев. Враг накопил немало войск неподалеку временно оккупированного Мариуполя. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы. Петр Андрющенко отметил, что большое накопление российских сил наблюдают в Никольской части Мариупольского района. Оттуда можно передвигаться на Угледар и Пологи. Двое несовершеннолетних граждан Украины погибли в Польше. Дети провалились под лед на озере. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недоволен заседанием Совета ЕС МИД, поскольку коллеги не согласовали реформирование Европейского фонда мира. Других источников финансирования передачи оружия для Украины также нет. Около полуночи Воздушные силы сообщили, что в направлении Днепра летит вражеская ракета. Вскоре в городе прогремели взрывы.
Президент почтил память Героев Майдана, погибших 10 лет назад
Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим,
– подчеркнул Зеленский.
Нашли ли Силы обороны возможность противодействовать носителям КАБов
Самая горячая точка в мире, – командир подразделения 3 ОШБр об Авдеевском направлении
Украина создала дистанционную платформу для эвакуации раненых с поля боя
Блокируют ли на польской границе военную помощь и автобусы на польской границе
Будут ли в Дие сервисы, связанные с мобилизацией
Защитники совершили рейд в тыл врага
– сообщил Игорь Клименко.
В Брянской области взрывы: россияне заявили о якобы "сбитии" БПЛА
Враг атаковал Днепр дронами: какие последствия
Силы обороны уничтожили 2 самолета, более 1200 оккупантов
Россия запустила 23 "Шахеды" и 3 ракеты
– сообщили в Воздушных силах.
Россия атаковала промышленный объект в Полтавской области
Сколько "Шахедов" сбили ночью
Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился
В Киеве и нескольких областях объявили тревогу
Данилов прокомментировал убийство российского пилота Ми-8 в Испании
– сказал Данилов.
Чиновников Запорожского облсовета "поймали на горячем"
Канада передаст Украине более 800 БПЛА SkyRanger
Враг собрал огромное количество войск возле Мариуполя
В Польше расследуют гибель двух украинских подростков
Польский министр раскритиковал ЕС за недостаток военной помощи
В Днепре взрывы: россияне запустили ракету
Владимир Зеленский почтил память Героев Майдана. Президент отметил, что уже 10 лет Небесной сотне.
Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются.
Спикер командования Воздушных сил отметил, если 100 КАБов летит в сутки, то сами прекрасно понимаете, насколько рационально это будет, и будет ли результат от этого.
Поэтому единственным правильным решением будет уничтожение именно летательных аппаратов, то есть самолетов. Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают надоедать врагу на достаточно больших расстояниях. Однако для защиты Украине нужно их больше.
Украинцы разработали транспортер на дистанционном управлении, который позволяет эвакуировать раненого бойца с поля боя. Оператор может управлять им за 700 метров от места эвакуации.
Спикер ГПСУ отметил, что сейчас украинские пограничники фиксируют относительно нормальное движение для пассажирских автобусов, а также грузовиков, которые перевозят военную и гуманитарную помощь.
Вице-премьер рассказал, что учитывая закон, будут приниматься решения: как люди будут получать повестки, как будут предоставлять информацию о себе.
"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу заверить еще раз, что в Дие не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, которые связаны с мобилизацией – в каком бы формате Рада не приняла законопроект", – заверил Федоров.
Наши аэроразведчики из Национальной гвардии за неделю уничтожили 30 российских танков.
Также нацгвардейцы совершают рейды в тыл врага и уничтожают оккупантов в ближнем бою,
Как украинские военные ликвидируют оккупантов: смотрите видео
Около 1 часа ночи российские пропагандисты писали о работе "Пе-Ве-О". Впоследствии отметили, что в Брянской области якобы "сбили два БПЛА самолетного типа".
Председатель ОВА сообщил, над областью сбили два "Шахеда". Их уничтожили в Синельниковском и Днепровском районах.
В Днепровском районе из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто.
Ночью Россия запустила 23 дрона-камикадзе, 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и авиационную Х-31.
В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей,
Начальник ОВА сообщил, что ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавскую область. Под ударом оказался промышленный объект.
Вследствие обстрела вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Этой ночью россияне направили дроны на юго-восточные и центральные регионы Украины. В операционной зоне Сил обороны Юга сбито 4 ударных БПЛА. В частности, по одному в Херсонской и Николаевской областях, еще два – в Кировоградской.
Темп наступательных операций России под Авдеевкой резко замедлился после захвата города, отметили аналитики ISW.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Данилов заявил, что если россияне в ЕС могут убивать людей, то вопрос довольно сложный. Это уже не первый случай, когда враг так себя ведет на территории Евросоюза. Впрочем, секретарь СНБО заверил, что хотел бы дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.
Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы "бесчинствовать", как это произошло в Испании,
САП и НАБУ разоблачили трех депутатов Запорожского областного совета на взяточничестве. Следствие установило, что они дали взятку одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения. За денежное вознаграждение хотели, чтобы директор выбрал победителем в тендере на медицинские закупки указанное ими учреждение.
В Оттаве объявили, что в ближайшее время передадут Киеву современные дроны SkyRanger. Их отправят в рамках очередного пакета помощи на 500 миллионов долларов, о котором премьер Джастин Трюдо объявил летом 2023 года во время визита в Киев.
Враг накопил немало войск неподалеку временно оккупированного Мариуполя. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы.
Петр Андрющенко отметил, что большое накопление российских сил наблюдают в Никольской части Мариупольского района. Оттуда можно передвигаться на Угледар и Пологи.
Двое несовершеннолетних граждан Украины погибли в Польше. Дети провалились под лед на озере.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недоволен заседанием Совета ЕС МИД, поскольку коллеги не согласовали реформирование Европейского фонда мира. Других источников финансирования передачи оружия для Украины также нет.
Около полуночи Воздушные силы сообщили, что в направлении Днепра летит вражеская ракета. Вскоре в городе прогремели взрывы.