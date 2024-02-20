Удар по Сумщине, есть жертвы, атака "Шахедами": хронология 727 дня войны

20 февраля 2024, 06:33
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Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже 727 сутки. Бойцы Путина продолжают терроризировать гражданское население и пытаются наступать. Силы обороны дают оккупантам мощный отпор.

Что происходит на Авдеевском и других направлениях фронта, о новых военных преступлениях российской власти и вражеского войска, борьбе украинского народа и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.

Важно Линию фронта выровняли, у России огромные потери: что происходит на Авдеевском направлении

 

10:23, 20 февраля

Президент почтил память Героев Майдана, погибших 10 лет назад

Владимир Зеленский почтил память Героев Майдана. Президент отметил, что уже 10 лет Небесной сотне.

Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются.
Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим,
– подчеркнул Зеленский.

10:17, 20 февраля

Нашли ли Силы обороны возможность противодействовать носителям КАБов

Спикер командования Воздушных сил отметил, если 100 КАБов летит в сутки, то сами прекрасно понимаете, насколько рационально это будет, и будет ли результат от этого.

Поэтому единственным правильным решением будет уничтожение именно летательных аппаратов, то есть самолетов. Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают надоедать врагу на достаточно больших расстояниях. Однако для защиты Украине нужно их больше.

09:59, 20 февраля

Самая горячая точка в мире, – командир подразделения 3 ОШБр об Авдеевском направлении

Командир подразделения Terra 3 ОШБр отметил, что Авдеевское направление является самой горячей точкой в мире. Николай Волохов рассказал, что оккупанты применяют там всю номенклатуру оружия.

09:58, 20 февраля

Украина создала дистанционную платформу для эвакуации раненых с поля боя

Украинцы разработали транспортер на дистанционном управлении, который позволяет эвакуировать раненого бойца с поля боя. Оператор может управлять им за 700 метров от места эвакуации.

09:18, 20 февраля

Блокируют ли на польской границе военную помощь и автобусы на польской границе

Спикер ГПСУ отметил, что сейчас украинские пограничники фиксируют относительно нормальное движение для пассажирских автобусов, а также грузовиков, которые перевозят военную и гуманитарную помощь.

09:11, 20 февраля

Будут ли в Дие сервисы, связанные с мобилизацией

Вице-премьер рассказал, что учитывая закон, будут приниматься решения: как люди будут получать повестки, как будут предоставлять информацию о себе.

"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу заверить еще раз, что в Дие не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, которые связаны с мобилизацией – в каком бы формате Рада не приняла законопроект", – заверил Федоров.

08:40, 20 февраля

Защитники совершили рейд в тыл врага

Наши аэроразведчики из Национальной гвардии за неделю уничтожили 30 российских танков.

Также нацгвардейцы совершают рейды в тыл врага и уничтожают оккупантов в ближнем бою,
– сообщил Игорь Клименко.

Как украинские военные ликвидируют оккупантов: смотрите видео

 

08:28, 20 февраля

В Брянской области взрывы: россияне заявили о якобы "сбитии" БПЛА

Около 1 часа ночи российские пропагандисты писали о работе "Пе-Ве-О". Впоследствии отметили, что в Брянской области якобы "сбили два БПЛА самолетного типа".

08:06, 20 февраля

Враг атаковал Днепр дронами: какие последствия

Председатель ОВА сообщил, над областью сбили два "Шахеда". Их уничтожили в Синельниковском и Днепровском районах.

В Днепровском районе из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто.

08:01, 20 февраля

Силы обороны уничтожили 2 самолета, более 1200 оккупантов

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских захватчиков. Кроме того, наши военные уничтожили десятки единиц вражеской техники, в частности, два истребителя.

Потери врага на 20 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

07:42, 20 февраля

Россия запустила 23 "Шахеды" и 3 ракеты

Ночью Россия запустила 23 дрона-камикадзе, 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и авиационную Х-31.

В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей,
– сообщили в Воздушных силах.

07:15, 20 февраля

Россия атаковала промышленный объект в Полтавской области

Начальник ОВА сообщил, что ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавскую область. Под ударом оказался промышленный объект.

Вследствие обстрела вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

07:14, 20 февраля

Сколько "Шахедов" сбили ночью

Этой ночью россияне направили дроны на юго-восточные и центральные регионы Украины. В операционной зоне Сил обороны Юга сбито 4 ударных БПЛА. В частности, по одному в Херсонской и Николаевской областях, еще два – в Кировоградской.

06:57, 20 февраля

Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился

Темп наступательных операций России под Авдеевкой резко замедлился после захвата города, отметили аналитики ISW.

06:50, 20 февраля

В Киеве и нескольких областях объявили тревогу

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

06:47, 20 февраля

Данилов прокомментировал убийство российского пилота Ми-8 в Испании

Данилов заявил, что если россияне в ЕС могут убивать людей, то вопрос довольно сложный. Это уже не первый случай, когда враг так себя ведет на территории Евросоюза. Впрочем, секретарь СНБО заверил, что хотел бы дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.

Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы "бесчинствовать", как это произошло в Испании,
– сказал Данилов.

02:48, 20 февраля

Чиновников Запорожского облсовета "поймали на горячем"

САП и НАБУ разоблачили трех депутатов Запорожского областного совета на взяточничестве. Следствие установило, что они дали взятку одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения. За денежное вознаграждение хотели, чтобы директор выбрал победителем в тендере на медицинские закупки указанное ими учреждение.

02:06, 20 февраля

Канада передаст Украине более 800 БПЛА SkyRanger

В Оттаве объявили, что в ближайшее время передадут Киеву современные дроны SkyRanger. Их отправят в рамках очередного пакета помощи на 500 миллионов долларов, о котором премьер Джастин Трюдо объявил летом 2023 года во время визита в Киев.

01:07, 20 февраля

Враг собрал огромное количество войск возле Мариуполя

Враг накопил немало войск неподалеку временно оккупированного Мариуполя. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы.

Петр Андрющенко отметил, что большое накопление российских сил наблюдают в Никольской части Мариупольского района. Оттуда можно передвигаться на Угледар и Пологи.

01:03, 20 февраля

В Польше расследуют гибель двух украинских подростков

Двое несовершеннолетних граждан Украины погибли в Польше. Дети провалились под лед на озере.

00:40, 20 февраля

Польский министр раскритиковал ЕС за недостаток военной помощи

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недоволен заседанием Совета ЕС МИД, поскольку коллеги не согласовали реформирование Европейского фонда мира. Других источников финансирования передачи оружия для Украины также нет.

00:00, 20 февраля

В Днепре взрывы: россияне запустили ракету

Около полуночи Воздушные силы сообщили, что в направлении Днепра летит вражеская ракета. Вскоре в городе прогремели взрывы.

 

Автор: Юлія Муріна