Удар по Сумщине, есть жертвы, атака "Шахедами": хронология 727 дня войны

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже 727 сутки. Бойцы Путина продолжают терроризировать гражданское население и пытаются наступать. Силы обороны дают оккупантам мощный отпор.

Что происходит на Авдеевском и других направлениях фронта, о новых военных преступлениях российской власти и вражеского войска, борьбе украинского народа и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.

Важно Линию фронта выровняли, у России огромные потери: что происходит на Авдеевском направлении