Россия атаковала Киев, во Львове и других областях гремели взрывы: хронология 924 дня войны

В Украине продолжаются 924 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 4 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и российские удары по Украине, рассказывает 24 Канал.

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