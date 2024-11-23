Атака "Шахедами", оккупанты продвинулись в Донецкой области: хронология 1004 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1004 сутки. Россияне не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Кроме того, агрессор продолжает терроризировать гражданское население.
О ситуации на поле боя, новых военных преступлениях российских захватчиков, главных новостях 23 ноября, – сообщает 24 Канал.
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Владимир Путин продолжает восхвалять баллистическую ракету "Орешник". Аналитики Института изучения войны расценивают это как элемент информационной кампании, направленной на преувеличение российских возможностей с целью давления на Запад и Украину. Защитник Юрий Бой из Яворова погиб 28 августа в Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей. Герой служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде. Участвовал, в частности, в боях под Бахмутом. Награжден многочисленными наградами. В Институте изучения войны пишут, что Россия может осуществить дополнительные испытательные запуски подобных на "Орешник" баллистических ракет в ближайшие дни, стремясь достичь аналогичного риторического эффекта. По сообщениям российских источников, 23 – 24 ноября планируется закрытие части воздушного пространства для проведения ракетных испытаний.Точный тип испытываемой ракеты, не раскрывается. ISW пишет, что самые тяжелые бои продолжаются возле Курахово, Торецка, Покровска и Часового Яра. Россияне пытаются забросать левый берег Оскола авиабомбами, чтобы уничтожить населенные пункты. Новоизбранный президент США уже имеет кандидатуру на должность специального представителя по российско-украинской войне. Речь идет о Ричарде Гренелле – экс-руководителе американской разведки, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа. По данным аналитиков, несмотря на большие потери российская армия продвинулась возле 5 населенных пунктов в Донецкой области В частности, возле Большой Новоселки, Роздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке. Премьер Польши выразил обеспокоенность из-за событий последних часов, которые несут угрозу глобального конфликта, в частности, из-за удара ракетой по Днепру. Туск отметил важность технологического и интеллектуального преимущества для безопасности, отметив креативность украинского народа во время войны с Россией. Число россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, достигло своего максимума с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора. Сейчас это 79%. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Russian Field. Исследование проводили 7 – 12 ноября в рамках телефонного опроса среди 1 600 россиян. Местные телеграм-каналы сообщают, что в районе Харькова слышны взрывы. Пишут, что ПВО сбивает вражеские БпЛА.
Путин продолжает хвастаться "Орешником", а Запад и ГУР говорят, что ракета – не новая, – ISW
Потери врага на 23 ноября
На фронте погиб военный со Львовщины Юрий Бой
Россия может повторить запуск "Орешника" в ближайшее время, – ISW
Россияне давят на Харьковщине, сложная ситуация в Курахово: обзор боевых действий от ISW
Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла как спецпредставителя по войне в Украине, – Reuters
Оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов на Донетчине, – DeepState
Приближается что-то неизвестное, Туск бьет тревогу из-за событий с ударом новой российской ракетой
Больше всего с начала вторжения: за переговоры с Украиной выступает 79% россиян, –опрос
Атака "Шахедами": на Харьковщине слышали взрывы
Владимир Путин продолжает восхвалять баллистическую ракету "Орешник". Аналитики Института изучения войны расценивают это как элемент информационной кампании, направленной на преувеличение российских возможностей с целью давления на Запад и Украину.
Защитник Юрий Бой из Яворова погиб 28 августа в Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей.
Герой служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде. Участвовал, в частности, в боях под Бахмутом. Награжден многочисленными наградами.
В Институте изучения войны пишут, что Россия может осуществить дополнительные испытательные запуски подобных на "Орешник" баллистических ракет в ближайшие дни, стремясь достичь аналогичного риторического эффекта.
По сообщениям российских источников, 23 – 24 ноября планируется закрытие части воздушного пространства для проведения ракетных испытаний.Точный тип испытываемой ракеты, не раскрывается.
ISW пишет, что самые тяжелые бои продолжаются возле Курахово, Торецка, Покровска и Часового Яра. Россияне пытаются забросать левый берег Оскола авиабомбами, чтобы уничтожить населенные пункты.
Новоизбранный президент США уже имеет кандидатуру на должность специального представителя по российско-украинской войне. Речь идет о Ричарде Гренелле – экс-руководителе американской разведки, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.
По данным аналитиков, несмотря на большие потери российская армия продвинулась возле 5 населенных пунктов в Донецкой области В частности, возле Большой Новоселки, Роздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.
Премьер Польши выразил обеспокоенность из-за событий последних часов, которые несут угрозу глобального конфликта, в частности, из-за удара ракетой по Днепру.
Туск отметил важность технологического и интеллектуального преимущества для безопасности, отметив креативность украинского народа во время войны с Россией.
Число россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, достигло своего максимума с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора. Сейчас это 79%.
Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Russian Field. Исследование проводили 7 – 12 ноября в рамках телефонного опроса среди 1 600 россиян.
Местные телеграм-каналы сообщают, что в районе Харькова слышны взрывы. Пишут, что ПВО сбивает вражеские БпЛА.