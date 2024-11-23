Атака "Шахедами", оккупанты продвинулись в Донецкой области: хронология 1004 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1004 сутки. Россияне не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Кроме того, агрессор продолжает терроризировать гражданское население.

О ситуации на поле боя, новых военных преступлениях российских захватчиков, главных новостях 23 ноября, – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Как атакуют межконтинентальные баллистические ракеты, сколько их есть в России и могут ли нести ядерку