Атака "Шахедами", оккупанты продвинулись в Донецкой области: хронология 1004 дня войны

23 ноября 2024, 06:39
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Автор: Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1004 сутки. Россияне не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Кроме того, агрессор продолжает терроризировать гражданское население.

О ситуации на поле боя, новых военных преступлениях российских захватчиков, главных новостях 23 ноября, – сообщает 24 Канал.

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07:49, 23 ноября

Путин продолжает хвастаться "Орешником", а Запад и ГУР говорят, что ракета – не новая, – ISW

Владимир Путин продолжает восхвалять баллистическую ракету "Орешник". Аналитики Института изучения войны расценивают это как элемент информационной кампании, направленной на преувеличение российских возможностей с целью давления на Запад и Украину.

07:37, 23 ноября

Потери врага на 23 ноября

Силы обороны ликвидировали еще 1420 российских захватчиков и уничтожили более 260 единиц техники и вооружения агрессора.

Общие потери России в полномасштабной войне превысили 729 тысяч бойцов.

Потери врага на 23 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

07:02, 23 ноября

На фронте погиб военный со Львовщины Юрий Бой

Защитник Юрий Бой из Яворова погиб 28 августа в Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей.

Герой служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде. Участвовал, в частности, в боях под Бахмутом. Награжден многочисленными наградами.

06:38, 23 ноября

Россия может повторить запуск "Орешника" в ближайшее время, – ISW

В Институте изучения войны пишут, что Россия может осуществить дополнительные испытательные запуски подобных на "Орешник" баллистических ракет в ближайшие дни, стремясь достичь аналогичного риторического эффекта.

По сообщениям российских источников, 23 – 24 ноября планируется закрытие части воздушного пространства для проведения ракетных испытаний.Точный тип испытываемой ракеты, не раскрывается.

03:47, 23 ноября

Россияне давят на Харьковщине, сложная ситуация в Курахово: обзор боевых действий от ISW

ISW пишет, что самые тяжелые бои продолжаются возле Курахово, Торецка, Покровска и Часового Яра. Россияне пытаются забросать левый берег Оскола авиабомбами, чтобы уничтожить населенные пункты.

02:59, 23 ноября

Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла как спецпредставителя по войне в Украине, – Reuters

Новоизбранный президент США уже имеет кандидатуру на должность специального представителя по российско-украинской войне. Речь идет о Ричарде Гренелле – экс-руководителе американской разведки, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.

02:45, 23 ноября

Оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов на Донетчине, – DeepState

По данным аналитиков, несмотря на большие потери российская армия продвинулась возле 5 населенных пунктов в Донецкой области В частности, возле Большой Новоселки, Роздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

02:35, 23 ноября

Приближается что-то неизвестное, Туск бьет тревогу из-за событий с ударом новой российской ракетой

Премьер Польши выразил обеспокоенность из-за событий последних часов, которые несут угрозу глобального конфликта, в частности, из-за удара ракетой по Днепру.

Туск отметил важность технологического и интеллектуального преимущества для безопасности, отметив креативность украинского народа во время войны с Россией.

00:52, 23 ноября

Больше всего с начала вторжения: за переговоры с Украиной выступает 79% россиян, –опрос

Число россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, достигло своего максимума с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора. Сейчас это 79%.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Russian Field. Исследование проводили 7 – 12 ноября в рамках телефонного опроса среди 1 600 россиян.

00:33, 23 ноября

Атака "Шахедами": на Харьковщине слышали взрывы

Местные телеграм-каналы сообщают, что в районе Харькова слышны взрывы. Пишут, что ПВО сбивает вражеские БпЛА.