Атака Шахедами, Дубинскому избрали меру пресечения: хронология 629 дня войны

14 ноября 2023, 06:31
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Полномасштабная война в Украине длится более 20 месяцев. Силы обороны наступают для деоккупации родной земли. Агрессор продолжает террор гражданского населения.

О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и международной арене 14 ноября рассказывает 24 Канал.

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04:07, 14 ноября

В Хмельницкой области во время тревоги работала ПВО. В ОВА говорят, что сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

03:57, 14 ноября

 Отбой опасности ударных БПЛА для западных областей.

03:15, 14 ноября

На открытии учебного центра F-16 упомянули "Джуса"

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, открывая учебный центр F-16, посвятила несколько щемящих слов украинскому пилоту "Джусу", погибшему в авиатроше в Житомирской области 25 августа.

Во время своего выступления я вспомнила покойного Андрея Пильщикова, лётчика ВВС Украины с позывным "Джус". Он был большим поклонником перехода на F-16. Отчасти благодаря его усилиям мы можем сейчас готовить новое поколение пилотов,
– подчеркнула Кайса Оллонгрен.

03:06, 14 ноября

Дубинскому избрали меру пресечения

Сегодня ночью Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, все же избрали меру пресечения. Нардеп отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в телеграм-канале Дубинского. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

02:49, 14 ноября

Тревога и в Ивано-Франковской области. Воздушные силы сообщили, что группа ударных дронов летит через Прикарпатье во Львовскую область.

01:57, 14 ноября

Почему Украина может вовремя не получить обещанные снаряды от ЕС

Евросоюз отстает от своих планов поставить Украине миллион снарядов в марте. Это сделали пока на 30%. Дмитрий Кулеба в Совете министров иностранных дел в Берлине призвал партнеров разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий.

Министр отметил, что вряд ли ЕС поставит нашему государству обещанный миллион снарядов. Ведь оборонная промышленность Евросоюза в плачевном состоянии. Есть проблемы с состоянием складов и способностью заключать внешние контракты.

 

Автор: Юлія Муріна