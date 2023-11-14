Атака Шахедами, Дубинскому избрали меру пресечения: хронология 629 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится более 20 месяцев. Силы обороны наступают для деоккупации родной земли. Агрессор продолжает террор гражданского населения.

О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и международной арене 14 ноября рассказывает 24 Канал.

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