Атака Шахедами, Дубинскому избрали меру пресечения: хронология 629 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится более 20 месяцев. Силы обороны наступают для деоккупации родной земли. Агрессор продолжает террор гражданского населения.
О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и международной арене 14 ноября рассказывает 24 Канал.
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В Хмельницкой области во время тревоги работала ПВО. В ОВА говорят, что сообщений о разрушениях и пострадавших нет. Отбой опасности ударных БПЛА для западных областей. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, открывая учебный центр F-16, посвятила несколько щемящих слов украинскому пилоту "Джусу", погибшему в авиатроше в Житомирской области 25 августа. Во время своего выступления я вспомнила покойного Андрея Пильщикова, лётчика ВВС Украины с позывным "Джус". Он был большим поклонником перехода на F-16. Отчасти благодаря его усилиям мы можем сейчас готовить новое поколение пилотов, Сегодня ночью Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, все же избрали меру пресечения. Нардеп отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в телеграм-канале Дубинского. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Тревога и в Ивано-Франковской области. Воздушные силы сообщили, что группа ударных дронов летит через Прикарпатье во Львовскую область. Евросоюз отстает от своих планов поставить Украине миллион снарядов в марте. Это сделали пока на 30%. Дмитрий Кулеба в Совете министров иностранных дел в Берлине призвал партнеров разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий. Министр отметил, что вряд ли ЕС поставит нашему государству обещанный миллион снарядов. Ведь оборонная промышленность Евросоюза в плачевном состоянии. Есть проблемы с состоянием складов и способностью заключать внешние контракты.
На открытии учебного центра F-16 упомянули "Джуса"
– подчеркнула Кайса Оллонгрен.
Дубинскому избрали меру пресечения
Почему Украина может вовремя не получить обещанные снаряды от ЕС
В Хмельницкой области во время тревоги работала ПВО. В ОВА говорят, что сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
Отбой опасности ударных БПЛА для западных областей.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, открывая учебный центр F-16, посвятила несколько щемящих слов украинскому пилоту "Джусу", погибшему в авиатроше в Житомирской области 25 августа.
Во время своего выступления я вспомнила покойного Андрея Пильщикова, лётчика ВВС Украины с позывным "Джус". Он был большим поклонником перехода на F-16. Отчасти благодаря его усилиям мы можем сейчас готовить новое поколение пилотов,
Сегодня ночью Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, все же избрали меру пресечения. Нардеп отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в телеграм-канале Дубинского. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Тревога и в Ивано-Франковской области. Воздушные силы сообщили, что группа ударных дронов летит через Прикарпатье во Львовскую область.
Евросоюз отстает от своих планов поставить Украине миллион снарядов в марте. Это сделали пока на 30%. Дмитрий Кулеба в Совете министров иностранных дел в Берлине призвал партнеров разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий.
Министр отметил, что вряд ли ЕС поставит нашему государству обещанный миллион снарядов. Ведь оборонная промышленность Евросоюза в плачевном состоянии. Есть проблемы с состоянием складов и способностью заключать внешние контракты.