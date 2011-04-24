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24 Канал Новости Украины Комбинированный обстрел Киева, взрывы в Запорожье и Харькове: хронология 1156 дня войны
24 апреля, 06:36
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Комбинированный обстрел Киева, взрывы в Запорожье и Харькове: хронология 1156 дня войны

Маргарита Волошина

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1156 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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Что произошло за сутки

 

06:06, 24 апреля

Есть жертвы и пострадавшие в Киеве

По состоянию на 06:06 уже известно о 9 погибших. А пострадали 63 человека.

По словам ГСЧС, 42 человека госпитализировали, среди которых – 6 детей. Остальным оказали помощь на месте. Также среди раненых – беременная женщина.

06:00, 24 апреля

Под ударом оказался Харьков

По словам Терехова, было 7 ударов крылатых ракет и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед". По его словам, в результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы.

Терехов добавил, что один из ударов ракетами пришелся по Новобаварскому району. В итоге повыбивало окна в близлежащих многоэтажках. Информации о пострадавших не было. Осмотр места прилета продолжается. Кроме того, была информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

Какие последствия атаки для Киевской области

В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Кроме того, произошел пожар в одном из магазинов. Информация о пострадавших среди населения не поступала.

Также пожар в лесу возник в Вышгородском районе. А в Броварском – горел травяной настил.

01:25, 24 апреля

В результате атаки в столице пострадали несколько районов

Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков в Шевченковском, Святошинском и Голосеевском районах. В то же время мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вызове медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы.

01:12, 24 апреля

Дроны атаковали Киев и область

Россия осуществила очередную ракетную атаку по Киеву. В КОВА призывают всех граждан соблюдать безопасность и оставаться в укрытиях до окончательной стабилизации ситуации.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения,
– призывает власть.

00:55, 24 апреля

На Запорожье прогремели взрывы

Председатель Запорожской ОГА заявлял об угрозе крылатых ракет по Запорожской области. Известно, что Россия запустила "Калибры" из акватории Черного моря. Также ранее была информация, что в сторону области двигались "Шахеды".

Громко было по меньшей мере вдвое. Местные власти сообщали о работе ПВО.