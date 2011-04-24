Комбинированный обстрел Киева, взрывы в Запорожье и Харькове: хронология 1156 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1156 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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Что произошло за сутки