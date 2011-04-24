Комбинированный обстрел Киева, взрывы в Запорожье и Харькове: хронология 1156 дня войны
Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1156 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Что произошло за сутки
По состоянию на 06:06 уже известно о 9 погибших. А пострадали 63 человека. По словам ГСЧС, 42 человека госпитализировали, среди которых – 6 детей. Остальным оказали помощь на месте. Также среди раненых – беременная женщина. По словам Терехова, было 7 ударов крылатых ракет и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед". По его словам, в результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы. Терехов добавил, что один из ударов ракетами пришелся по Новобаварскому району. В итоге повыбивало окна в близлежащих многоэтажках. Информации о пострадавших не было. Осмотр места прилета продолжается. Кроме того, была информация о повреждении частных домов в Основянском районе города. В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Кроме того, произошел пожар в одном из магазинов. Информация о пострадавших среди населения не поступала. Также пожар в лесу возник в Вышгородском районе. А в Броварском – горел травяной настил. Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков в Шевченковском, Святошинском и Голосеевском районах. В то же время мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вызове медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы. Россия осуществила очередную ракетную атаку по Киеву. В КОВА призывают всех граждан соблюдать безопасность и оставаться в укрытиях до окончательной стабилизации ситуации. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения, Председатель Запорожской ОГА заявлял об угрозе крылатых ракет по Запорожской области. Известно, что Россия запустила "Калибры" из акватории Черного моря. Также ранее была информация, что в сторону области двигались "Шахеды". Громко было по меньшей мере вдвое. Местные власти сообщали о работе ПВО.
Есть жертвы и пострадавшие в Киеве
Под ударом оказался Харьков
Какие последствия атаки для Киевской области
В результате атаки в столице пострадали несколько районов
Дроны атаковали Киев и область
– призывает власть.
На Запорожье прогремели взрывы
По состоянию на 06:06 уже известно о 9 погибших. А пострадали 63 человека.
По словам ГСЧС, 42 человека госпитализировали, среди которых – 6 детей. Остальным оказали помощь на месте. Также среди раненых – беременная женщина.
По словам Терехова, было 7 ударов крылатых ракет и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед". По его словам, в результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы.
Терехов добавил, что один из ударов ракетами пришелся по Новобаварскому району. В итоге повыбивало окна в близлежащих многоэтажках. Информации о пострадавших не было. Осмотр места прилета продолжается. Кроме того, была информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.
В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Кроме того, произошел пожар в одном из магазинов. Информация о пострадавших среди населения не поступала.
Также пожар в лесу возник в Вышгородском районе. А в Броварском – горел травяной настил.
Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков в Шевченковском, Святошинском и Голосеевском районах. В то же время мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вызове медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы.
Россия осуществила очередную ракетную атаку по Киеву. В КОВА призывают всех граждан соблюдать безопасность и оставаться в укрытиях до окончательной стабилизации ситуации.
Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения,
Председатель Запорожской ОГА заявлял об угрозе крылатых ракет по Запорожской области. Известно, что Россия запустила "Калибры" из акватории Черного моря. Также ранее была информация, что в сторону области двигались "Шахеды".
Громко было по меньшей мере вдвое. Местные власти сообщали о работе ПВО.