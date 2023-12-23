Массированная ракетная атака на Кировоградщину, взрывы в Кривом Роге: хронология 668 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 22 месяца. оккупанты продолжают атаковать мирные населенные пункты и пытаются наступать на фронте. Впрочем, украинские защитники дают врагу мощный отпор.

О главных новостях 23 декабря, ситуации на поле боя, новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на фронте, в тылу и международной арене пишет 24 Канал.

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