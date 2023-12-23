Массированная ракетная атака на Кировоградщину, взрывы в Кривом Роге: хронология 668 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится уже 22 месяца. оккупанты продолжают атаковать мирные населенные пункты и пытаются наступать на фронте. Впрочем, украинские защитники дают врагу мощный отпор.
О главных новостях 23 декабря, ситуации на поле боя, новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на фронте, в тылу и международной арене пишет 24 Канал.
Интересно Россияне "погубили" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что его страна готова выдавать военнообязанных украинцев. В Эстонии уже предлагают заключить соответствующее соглашение. В Днепре прогремели взрывы. Сотрудники ГБР разоблачили руководителя аппарата КГВА на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы. Он незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева. В Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что оккупанты нанесли 13 авиаударов, провели 46 боевых столкновений и совершили 924 артобстрела. Россияне понесли значительные потери – в общей сложности 499 человек. Также уничтожены 37 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 11 ББМ, 8 артсистем, 1 ПТРК, 14 автомобилей, 1 единица спецтехники – комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и 1 склад боеприпасов. Еще 34 единицы техники врага повреждены. В МВД сообщили, что: Начальник Херсонской ГВА рассказал, что в результате вечерних вражеских обстрелов повреждено заведение здравоохранения Последствия российского обстрела: смотрите видео По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства. Россияне продолжают применять FPV-дроны и БПЛА разных модификаций с поразительными функциями. В Силах обороны Юга сообщили, что зафиксировано 3 удара и 8 сбросов осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины: Кизомис, Ольговка, Новоберислав, Приднепровское, Змиевка, Саблуковка, Михайловка и Золотая Балка. Один человек получил ранения. Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф заявил, что не видит изменений в позиции президента России по поводу войны против Украины. "Путин только что подтвердил свои военные цели, он совсем не готов к переговорам", – подчеркнул Ламбсдорф. В ОК "Север" сообщили, что российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. За сутки насчитано 8 обстрелов (68 взрывов) из разных видов вооружения. Глава ОВА поблагодарил защитников неба за точную работу. Заметил, что защитники приземлили 2 вражеских дрона в Криворожском районе. Глава ОВА сообщил, что сегодня Кировоградщина под массированным ракетным ударом. Отработали защитники неба. Цели над Кропивницким и Александрийским районом уничтожены, Добавил, что обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует. В укрытии киевской школы во время воздушной тревоги 22 декабря обрушился потолок. В то время там находились школьники, глава КГВА сообщил, что последствия аварии полностью устранили. Командующий ООС заявил, что на границе с Беларусью ситуация может измениться в любой момент. Мы развиваем систему оборонительных рубежей, постоянно тренируем войска, поддерживаем их обучение, тем самым давая понять потенциальному противнику, что в случае вторжения у него не будет шансов на успех, Российские ДРГ периодически прибегают к провокациям и пытаются зайти на территорию Украины. Однако все попытки врага останавливаются до пересечения государственной границы. ВражескимДРГ противостоят противодиверсионные резервы, аккумулированные на соответствующих рубежах. В ОК "Север" подчеркнули, что задача таких подразделений – ликвидировать диверсионные группы или выдворить их обратно в Россию. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей. 21 декабря во временно оккупированном Токмаке раздались взрывы там, где враг разместил свою администрацию и полицию. Мэр Мелитополя отметил, уже есть информация, что несколько российских военных и служащих погибли. Снова взрывы в Кропивницком. В эфире 24 Канала Юрий Игнат отметил, что чрезвычайно важно сегодня такими потерями, сбиванием самолетов влиять на российских летчиков. "Они там сейчас задумались, стоит ли так рисковать. Командование отправило их насмерть", – подчеркнул спикер. В Кропивницком прогремели повторные взрывы. Взрывы в Кропивницком. Украинское спортивное сообщество получило очередное ужасное известие с передовой. Защищая на фронте свободу и независимость родной страны, домой на щите вернулся боксерский судья Эльчин Мурадов. Повторные взрывы в Кривом Роге. В Кривом Роге прогремели взрывы. Затем на территории Днепропетровской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности. В зоне ответственности Сил обороны Юга отражены 17 штурмов врага на левобережье Днепра. Понеся потери, оккупанты отошли на свои позиции. Защитники производят мощную контрбатарейную работу. Наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам врага. Агенты "Атеш" проверили предприятия и склады горюче-смазочных материалов в поселке Комсомольское, Симферопольского городского округа. Полностью закрытый от посторонних глаз и с наличием круглосуточной охраны объект активно эксплуатируется. Координаты: 45.026816, 34.031473. Точной даты, когда партнеры передадут Украине первые самолеты, пока нет. Впрочем, аналитики предположили, что наше государство может получить первую партию этих истребителей до конца 2023 года. Глава Луганской ОВА сообщил, что количество обстрелов по освобожденным селам и позициям наших военных остается стабильно высоким. Оккупанты преимущественно бьют из артиллерии, танков, минометов. И во время артподготовки, и при наступлениях. За прошедшие сутки враг давил на Купянском участке фронта, где привлекал еще и авиацию. Под огонь россиян попали Невское и Белогоровка на Лиманском направлении. На временно оккупированной территории Донецкой области захватчики закрывают шахты как нерентабельные и не выплачивают задолженность по заработной плате шахтерам. Общий долг перед работниками составляет более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Только за 2023 год из шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10% от общего количества. Большинство шахт на ВОТ находятся в простое. Аналитики ISW отметили, что российские военкоры отреагировали на потерю 3 Су-34 "большим беспокойством" относительно возможностей противовоздушной обороны на Юге Украины. Оккупанты нанесли 130 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали. Начальник ГВА сообщил, что в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть. Поэтому пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты. Специалисты КП "Херсонэлектротранс" в ближайшее время проведут работы по восстановлению сети. После устранения повреждений, все троллейбусы выйдут на линии. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил: В Центре нацпротива сообщили, что на временно оккупированных территориях враг продолжает вербовать молодежь на войну против Родины. Так, в Крыму россияне производят набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ. Попасть на курс можно только с согласия по окончании пойти "добровольцем" на захватническую войну против Украины. В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном – 4. В частности, 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет. За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили: В ВМС подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS). Начальник Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки агрессор совершил 83 обстрела, выпустив 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По Херсону – 31. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения. Начальник ГВА уточнил, что 17 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской общины и использовали 119 снарядов. Поражения зафиксированы в Садовом, Херсоне, Приднепровском, Антоновке и Инженерном. 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь. Ночью россияне совершили артобстрел Краснопольской общины. Зафиксированы 6 взрывов, сообщили в ОВА. Прокремлевский премьер Словакии снова сделал несколько заявлений в пользу агрессора. Роберт Фицо сказал, что даже деньгами и всем западным оружием Украине якобы не удастся победить Россию на поле боя. Виталий Ким сообщил, что вчера, 22 декабря, в 08:02 и 10:03 враг наносил артиллерийские обстрелы по Очакову и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Спикер командования Воздушных сил рассказал, что российские истребители удалось подловить, когда они выполняли рисковую операцию. В частности, пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину по линии столкновения. Молниеносно и изящно (удалось уничтожить Су-34 – 24 Канал). Как любит организовывать командующий (воздушных сил). Не в первый раз уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох, В Воздушных силах сообщили, что украинские защитники сбили все 9 "Шахедов", которыми россияне атаковали с 6 вечера и до полуночи. Вражеские дроны уничтожили в пределах Одесской и Хмельницкой областей. СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, которые перевели изготовителю боеприпасов в результате коррупционной схемы. Мы их (деньги – 24 Канал) вернем, уже над этим работаем. Это был контракт, по которому была произведена проплата, но никаких поставок не было сделано, На брифинге 22 декабря глава МВД Чехии разрушил фейк о том, что стрелок имел хоть какое-то отношение к Украине. Он (Давид Козак – 24 Канал) от рождения чех, выросший в чешской семье, Джо Байден подписал 22 декабря закон о ежегодных расходах на оборону США. Для Пентагона предусмотрена рекордная сумма в 886 миллиардов долларов. В заявлении Белого дома не указана точная сумма помощи Украине. Reuters отмечает, что законопроект продолжает инициативу содействия безопасности до 2026 года. Это позволяет выделить 300 миллиардов долларов на программу в финансовом году, что заканчивается 30 сентября 2024 года, а также в следующем. Вечером 22 декабря во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Их слышали более часа. Доносились до почти всех микрорайонов города. Вечером 22 декабря враг атаковал Хмельницкий дронами-камикадзе. Мэр поблагодарил сил ПВО за результативную работу Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук потроил россиян, которые угрожали "пощелкать" Patriot. Он опубликовал скриншот новости из росСМИ, вышедшей еще в декабре 2022 года. В ней Путин угрожал, что "полускает" Patriot, которые получит Украина. Совпадение? Не думаю!
Эстония готова выдать Украине военнообязанных
Какая ситуация на Таврическом направлении
В Донецкой области оккупанты убили 1 человека, еще 10 - ранили
Оккупанты "воюют" с медициной в Херсоне
В Харьковской области следователи задокументировали последствия военных преступлений россиян
Путин совсем не желает вести переговоры
В Днепропетровской области сбили дроны
Кировоградщина была под массированным ракетным ударом
– подчеркнул Райкович.
– отметил Наев.
"Хлопок" в Токмаке: погибли несколько окупантов
Игнат сказал, что ликвидация Су-34 изменит для россиян
На фронте погиб известный рефери Эльчин Мурадов
Взрывы в Кривом Роге
Отражены 17 штурмов врага на левобережье Днепра
"Атеш" нашел вражеское предприятие горюче-смазочных материалов
В ISW предположили, когда Украина может получить первые F-16
Какая ситуация в Луганской области
Россияне уничтожают угольную промышленность Донбасса
В России "большая обеспокоенность" из-за сбития 3 Су-34
Какие последствия ночного обстрела Херсона
Враг обстрелял более 20 населенных пунктов Харьковщины
Как враг вербует молодежь в Крыму
Какая ситуация в морях: где есть вражеские корабли
к Азовского моря – 13 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор;
к Черному морю – 5 судов из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Россия продолжает террор Херсонщины
Потери России на утро 23 декабря
Враг обстреливает Сумщину
Фицо сделал очередные скандальные заявления
Россияне снова обстреляли Очаков
Игнат рассказал, как удалось приземлить российские Су-34
– констатировал Игнат.
Главное со сводки Генштаба ВСУ
Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления противника.
Защитники неба сбили все "Шахеды", которыми враг атаковал с вечера 22 декабря
В Минобороны прокомментировали хищение на закупке снарядов
– заявил руководитель управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк
В МВД Чехии ответили, есть ли у стрелка из Праги "отношение" к Украине
– подчеркнул Вит Ракушан.
Байден подписал оборонный бюджет США со средствами для Украины
В Бердянске прогремели мощные взрывы
Россияне атаковали Хмельницкий "Шахедами"
Командующий Воздушными силами потролил окупантов, обещавших "пощелкать" Patriot
– написал Олещук.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что его страна готова выдавать военнообязанных украинцев. В Эстонии уже предлагают заключить соответствующее соглашение.
В Днепре прогремели взрывы.
Сотрудники ГБР разоблачили руководителя аппарата КГВА на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы. Он незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.
В Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что оккупанты нанесли 13 авиаударов, провели 46 боевых столкновений и совершили 924 артобстрела.
Россияне понесли значительные потери – в общей сложности 499 человек. Также уничтожены 37 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 11 ББМ, 8 артсистем, 1 ПТРК, 14 автомобилей, 1 единица спецтехники – комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и 1 склад боеприпасов. Еще 34 единицы техники врага повреждены.
В МВД сообщили, что:
Начальник Херсонской ГВА рассказал, что в результате вечерних вражеских обстрелов повреждено заведение здравоохранения
Последствия российского обстрела: смотрите видео
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.
Россияне продолжают применять FPV-дроны и БПЛА разных модификаций с поразительными функциями. В Силах обороны Юга сообщили, что зафиксировано 3 удара и 8 сбросов осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины: Кизомис, Ольговка, Новоберислав, Приднепровское, Змиевка, Саблуковка, Михайловка и Золотая Балка. Один человек получил ранения.
Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф заявил, что не видит изменений в позиции президента России по поводу войны против Украины.
"Путин только что подтвердил свои военные цели, он совсем не готов к переговорам", – подчеркнул Ламбсдорф.
В ОК "Север" сообщили, что российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. За сутки насчитано 8 обстрелов (68 взрывов) из разных видов вооружения.
Глава ОВА поблагодарил защитников неба за точную работу. Заметил, что защитники приземлили 2 вражеских дрона в Криворожском районе.
Глава ОВА сообщил, что сегодня Кировоградщина под массированным ракетным ударом.
Отработали защитники неба. Цели над Кропивницким и Александрийским районом уничтожены,
Добавил, что обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует.
В укрытии киевской школы во время воздушной тревоги 22 декабря обрушился потолок. В то время там находились школьники, глава КГВА сообщил, что последствия аварии полностью устранили.
Командующий ООС заявил, что на границе с Беларусью ситуация может измениться в любой момент.
Мы развиваем систему оборонительных рубежей, постоянно тренируем войска, поддерживаем их обучение, тем самым давая понять потенциальному противнику, что в случае вторжения у него не будет шансов на успех,
Российские ДРГ периодически прибегают к провокациям и пытаются зайти на территорию Украины. Однако все попытки врага останавливаются до пересечения государственной границы.
ВражескимДРГ противостоят противодиверсионные резервы, аккумулированные на соответствующих рубежах. В ОК "Север" подчеркнули, что задача таких подразделений – ликвидировать диверсионные группы или выдворить их обратно в Россию.
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.
21 декабря во временно оккупированном Токмаке раздались взрывы там, где враг разместил свою администрацию и полицию. Мэр Мелитополя отметил, уже есть информация, что несколько российских военных и служащих погибли.
Снова взрывы в Кропивницком.
В эфире 24 Канала Юрий Игнат отметил, что чрезвычайно важно сегодня такими потерями, сбиванием самолетов влиять на российских летчиков.
"Они там сейчас задумались, стоит ли так рисковать. Командование отправило их насмерть", – подчеркнул спикер.
В Кропивницком прогремели повторные взрывы.
Взрывы в Кропивницком.
Украинское спортивное сообщество получило очередное ужасное известие с передовой. Защищая на фронте свободу и независимость родной страны, домой на щите вернулся боксерский судья Эльчин Мурадов.
Повторные взрывы в Кривом Роге.
В Кривом Роге прогремели взрывы. Затем на территории Днепропетровской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.
В зоне ответственности Сил обороны Юга отражены 17 штурмов врага на левобережье Днепра. Понеся потери, оккупанты отошли на свои позиции.
Защитники производят мощную контрбатарейную работу. Наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам врага.
Агенты "Атеш" проверили предприятия и склады горюче-смазочных материалов в поселке Комсомольское, Симферопольского городского округа. Полностью закрытый от посторонних глаз и с наличием круглосуточной охраны объект активно эксплуатируется.
Координаты: 45.026816, 34.031473.
Точной даты, когда партнеры передадут Украине первые самолеты, пока нет. Впрочем, аналитики предположили, что наше государство может получить первую партию этих истребителей до конца 2023 года.
Глава Луганской ОВА сообщил, что количество обстрелов по освобожденным селам и позициям наших военных остается стабильно высоким. Оккупанты преимущественно бьют из артиллерии, танков, минометов. И во время артподготовки, и при наступлениях.
За прошедшие сутки враг давил на Купянском участке фронта, где привлекал еще и авиацию. Под огонь россиян попали Невское и Белогоровка на Лиманском направлении.
На временно оккупированной территории Донецкой области захватчики закрывают шахты как нерентабельные и не выплачивают задолженность по заработной плате шахтерам. Общий долг перед работниками составляет более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Только за 2023 год из шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10% от общего количества. Большинство шахт на ВОТ находятся в простое.
Аналитики ISW отметили, что российские военкоры отреагировали на потерю 3 Су-34 "большим беспокойством" относительно возможностей противовоздушной обороны на Юге Украины.
Оккупанты нанесли 130 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Начальник ГВА сообщил, что в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть. Поэтому пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты.
Специалисты КП "Херсонэлектротранс" в ближайшее время проведут работы по восстановлению сети. После устранения повреждений, все троллейбусы выйдут на линии.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил:
В Центре нацпротива сообщили, что на временно оккупированных территориях враг продолжает вербовать молодежь на войну против Родины. Так, в Крыму россияне производят набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ.
Попасть на курс можно только с согласия по окончании пойти "добровольцем" на захватническую войну против Украины.
В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном – 4. В частности, 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.
За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:
В ВМС подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).
Начальник Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки агрессор совершил 83 обстрела, выпустив 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По Херсону – 31.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Начальник ГВА уточнил, что 17 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской общины и использовали 119 снарядов. Поражения зафиксированы в Садовом, Херсоне, Приднепровском, Антоновке и Инженерном.
3 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь.
Ночью россияне совершили артобстрел Краснопольской общины. Зафиксированы 6 взрывов, сообщили в ОВА.
Прокремлевский премьер Словакии снова сделал несколько заявлений в пользу агрессора. Роберт Фицо сказал, что даже деньгами и всем западным оружием Украине якобы не удастся победить Россию на поле боя.
Виталий Ким сообщил, что вчера, 22 декабря, в 08:02 и 10:03 враг наносил артиллерийские обстрелы по Очакову и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Спикер командования Воздушных сил рассказал, что российские истребители удалось подловить, когда они выполняли рисковую операцию. В частности, пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину по линии столкновения.
Молниеносно и изящно (удалось уничтожить Су-34 – 24 Канал). Как любит организовывать командующий (воздушных сил). Не в первый раз уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох,
В Воздушных силах сообщили, что украинские защитники сбили все 9 "Шахедов", которыми россияне атаковали с 6 вечера и до полуночи. Вражеские дроны уничтожили в пределах Одесской и Хмельницкой областей.
СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, которые перевели изготовителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.
Мы их (деньги – 24 Канал) вернем, уже над этим работаем. Это был контракт, по которому была произведена проплата, но никаких поставок не было сделано,
На брифинге 22 декабря глава МВД Чехии разрушил фейк о том, что стрелок имел хоть какое-то отношение к Украине.
Он (Давид Козак – 24 Канал) от рождения чех, выросший в чешской семье,
Джо Байден подписал 22 декабря закон о ежегодных расходах на оборону США. Для Пентагона предусмотрена рекордная сумма в 886 миллиардов долларов.
В заявлении Белого дома не указана точная сумма помощи Украине. Reuters отмечает, что законопроект продолжает инициативу содействия безопасности до 2026 года. Это позволяет выделить 300 миллиардов долларов на программу в финансовом году, что заканчивается 30 сентября 2024 года, а также в следующем.
Вечером 22 декабря во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Их слышали более часа. Доносились до почти всех микрорайонов города.
Вечером 22 декабря враг атаковал Хмельницкий дронами-камикадзе. Мэр поблагодарил сил ПВО за результативную работу
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук потроил россиян, которые угрожали "пощелкать" Patriot. Он опубликовал скриншот новости из росСМИ, вышедшей еще в декабре 2022 года. В ней Путин угрожал, что "полускает" Patriot, которые получит Украина.
Совпадение? Не думаю!