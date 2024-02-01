Сколько российских военных сейчас воюют в Украине: Буданов дал свою оценку

Россия, несмотря на значительные потери, продолжает отправлять новых солдат на войну против Украины. Поэтому количество российских захватчиков на фронте менялось с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов оценил количество российских солдат, которые сейчас воюют против нашей армии. По словам Буданова такое количество не поможет оккупантам достичь успехов в войне.

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Буданов назвал количество россиян на фронте

По оценкам Буданова, на временно оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военных. В то же время он подчеркнул, что не видит большого потенциала для передвижения россиян на линии фронта в краткосрочной перспективе

В то же время начальник ГУР МО был решителен в своей уверенности в полной победе Украины над Россией, несмотря на беспокойство относительно усталости украинских войск, преимущества России во внутреннем военном производстве и отсутствие движения на передовой.

По его словам, следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится текущий толчок России на линии фронта. По мнению Буданова, война закончится только одним путем.

Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного,

– заявил он.

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