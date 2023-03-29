Ничего не остановилось: военный эксперт сказал, на каком этапе находятся боевые действия

Пока нельзя утверждать, что Вооруженные Силы Украины полностью сбили наступательный потенциал российских оккупантов. Однако они существенно его снизили и продолжают это делать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, российские оккупанты действительно пытаются наступать примерно с конца ноября – когда они сбежали с правого берега Херсонщины. Значительная часть этих войск потом очутилась на Востоке.

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Наступление россиян еще продолжается

Как отметил Черник, сейчас наступление россиян находится в так называемой "среднеутихающей фазе". Нельзя говорить, что оно полностью остановилось. Ведь в том же Бахмуте россияне атакуют, а наши военные осуществляют маневровую оборону. Там продолжаются активные бои – ВСУ продолжают уничтожать вражескую армию.

Несмотря на это, отчаянное сопротивление украинских защитников существенно снизило наступательный потенциал оккупантов. Если они уже расконсервируют Т-55, то Украина на правильном пути.

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Существенно ли снизили наступательный потенциал россиян? Да, но он еще не отменен. У них есть чем воевать. Если расконсервируют Т-54 и Т-55, то и Т-34 уже не за горами. Уже было видео, как БМ-13 "Катюша" куда-то везли. Но не знаю, стечение ли это обстоятельств, или они уже дошли и до этой техники,

– заметил Черник.

Несмотря на проблемы с техником, личного состава в оккупантов действительно много. Они могут продолжать прибегать к тактике пехотных волн.

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