Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, російські окупанти дійсно намагаються наступати приблизно з кінця листопада – коли вони втекли з правого берега Херсонщини. Значна частина цих військ згодом опинилася на Сході.

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Наступ росіян ще триває

Як зазначив Черник, зараз наступ росіян перебуває у так званій "середньозатихаючій фазі". Не можна говорити, що він повністю зупинився. Адже в тому ж Бахмуті росіяни атакують, а наші військові здійснюють маневрову оборону. Там тривають активні бої – ЗСУ продовжують знищувати ворожу армію.

Попри це, таки відчайдушний спротив українських захисників суттєво понизив наступальний потенціал окупантів. Якщо вони вже розконсервовують Т-55, то Україна на правильному шляху.

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Чи суттєво понизили наступальний потенціал росіян? Так, але він ще не скасований. У них є чим воювати. Якщо розконсервовують Т-54 та Т-55, то й Т-34 вже не за горами. Вже було відео, як БМ-13 "Катюша" кудись везли. Але не знаю, чи це збіг обставин, чи вони вже дійшли і до цієї техніки,

– зауважив Черник.

Попри проблеми з техніком, особового складу в окупантів дійсно багато. Вони можуть продовжувати вдаватися до тактики піхотних хвиль.

Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: коротко