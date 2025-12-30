Я этого очень хочу, – Зеленский ответил, что будет делать после окончания войны

Владимир Зеленский ответил, что он больше всего хочет сделать после окончания войны России против Украины. Президент подчеркнул, что просто хочет отдохнуть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для телеканала Fox News.

К теме Зеленский сделал новое заявление о репарациях от России

Что хочет сделать Зеленский после окончания войны?

Журналист спросил Владимира Зеленского, что тот будет делать после того, как война России против Украины закончится. Украинский лидер отметил, что еще не знает, что будет делать, однако отметил одно желание, которое у него есть сейчас.

Может, отдохнем? Я хочу отдохнуть. Да, я этого очень-очень сильно хочу,

– ответил президент со смехом и улыбкой на лице.

Глава государства подчеркнул, что действительно стремится просто отдохнуть, когда закончится война в Украине.

Что еще говорил Владимир Зеленский в интервью Fox News?