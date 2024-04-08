Маневрируем и осуществляем контрудары, – генерал армии очертил ситуацию на фронте

Ситуация на фронте стабилизируется, а на стратегических направлениях украинские военные удерживают позиции. Сейчас враг привлекает едва ли не последние резервы, которые ему удалось накопить.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что вскоре Украина будет иметь время для контрнаступательных действий. Поэтому не надо делать акцент только на обороне.

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"Мы маневрируем, порой отходим на сотню метров, но также осуществляем контрудары, атакуем с флангов, создаем новые укрепрайоны. Ситуация на фронте позволяет нам не только не допустить прорыва врага на стратегическом уровне, а даже осуществлять тактическое продвижение на некоторых направлениях", – рассказал Николай Маломуж.

Планируем новые контрудары

Силы и средства для стабилизации фронта есть. Украина, вероятно, начала получать боеприпасы не только от Чехии, но и от других партнеров. Кроме этого, мы самостоятельно покупаем снаряды.

Контрудары ВСУ пока небольшие, тактические, но они уже есть. В перспективе – уничтожение резервов врага и недопущения новых прорывов. Также это запас времени, чтобы мы могли получить технику, оружие, а особенно боеприпасы,

– добавил генерал армии.

Вместе с партнерами Украина формирует новые ударные группы. Например, создает высокотехнологичное вооружение благодаря собственному ВПК. Прежде всего говорится о дронах различных типов.

"В перспективе все это поможет не только стабилизировать фронт, а через 3 – 7 месяцев проводить контрнаступательные операции, удары по отдельным секторам. Также ожидаем, что пакет помощи от США проголосуют. Это позволит разблокировать процесс предоставления ракет ATACMS, управляемых авиабомб, истребителей, радиолокационных систем, боеприпасов и многое другое", – рассказал Маломуж.

Не только оборона, но и наступление

По словам генерала, Украина не должна рассматривать только вариант обороны. Надо готовить новые стратегии и контрнаступательные операции, которые вскоре будут актуальными для наших войск. Это произойдет, когда удастся получить достаточное количество оружия и техники.

Также не стоит забывать о дронах. ВСУ овладеют беспилотниками, которые смогут преодолеть еще большее расстояние, чем мы это видим сейчас. С их помощью надо бить по аэродромам, объектах военно-промышленного комплекса противника, пусковых установках, из которых обстреливают Украину.

Сейчас наше государство имеет время, чтобы вооружиться, получить боеприпасы и сформировать новую стратегию контрударов. Нам надо рассматривать не только вариант обороны, уничтожения резервов, а вариант, когда мы будем иметь преимущество и развернем наступательные операции,

– подчеркнул генерал армии.

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