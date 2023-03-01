Какие варианты для приостановки войны рассматривает Россия: Данилов раскрыл планы врага

Россия желает любым способом добиться определенной "передышки" в этой войне. Они хотели бы подписать определенные "мирные соглашения", чтобы заново подготовиться и снова ударить по Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, оккупанты планировали захватить Украину буквально за несколько дней, но им ничего не удалось. Теперь они пытаются хоть как-то выкрутиться из этого положения.

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Я думаю, что у них есть большое желание любым способом добиться хоть какой-то "передышки" в этой войне. Хотят подписать определенные соглашения для того, чтобы взять себе определенный промежуток времени и подготовиться,

– отметил Данилов.

Украина ничего не будет подписывать с Россией

Как рассказал Данилов, один из вариантов, который рассматривает Россия, – подписание промежуточных документов о перемирии. Параллельно они могут продвигать отвратительный проект "вторая Украина", который раздувает в Кремле одиозный кум Путина Виктор Медведчук и его сателлиты, "которые вещают по некоторым каналам и рассказывают, как нам жить".

Все это – напрасно потраченное время и деньги на разные проекты. Не пройдет и не проходило. Никаких шансов, что мы будем с ними будем что-то подписывать, на сегодня нет,

– подчеркнул Данилов.

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Он подчеркнул, что сейчас совершенно другая ситуация по сравнению с 24 февраля 2022 года. Тогда мало кто верил, что Украина способна отразить нападение России. Теперь ситуация изменилась – помощь едет, а союзников сейчас еще больше.

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