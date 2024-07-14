Взрывы в Днепре, покушение на Трампа: хронология 872 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 872 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий, уничтожают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей.

О главных новостях 14 июля, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на дипломатической арене, новых военные преступлениях российских захватчиков пишет 24 Канал.

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