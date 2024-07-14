Взрывы в Днепре, покушение на Трампа: хронология 872 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 872 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий, уничтожают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей.
О главных новостях 14 июля, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на дипломатической арене, новых военные преступлениях российских захватчиков пишет 24 Канал.
Обратите внимание Били "Искандерами" по ГСЧС, полиции, врачам: что известно о двойной атаке на вокзал в Будах
Политик поблагодарил "Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию". Также выразил соболезнования семьям пострадавших. По информации Секретной службы, один зритель митинга Трампа погиб, двое тяжело ранены. Также пишут, что погиб и тот, кто стрелял. "Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение", – написал Трамп в своей соцсети. Meta сняла ограничения с аккаунтов Дональда Трампа на фейсбук и инстаграм перед президентскими выборами в США. Учетные записи ранее были заблокированы из-за обвинений в подстрекательстве к насилию и распространении дезинформации. Россия начала строительство унифицированных пусковых установок для ракет "Калибр" и "Оникс" учитывая высокий процент сбивания своих ракет украинской ПВО. Об этом сообщили в ВМС. Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании раздалась стрельба, он прервал речь и покинул площадку. У политика окровавлено ухо. На месте работает полиция. Стрелок был "нейтрализован". Вечером 13 июля в Петербурге на Комендантском проспекте произошла стрельба между двенадцатью лицами. По информации росСМИ, полиция задержала троих подозреваемых, продолжаются поиски других участников инцидента. Причиной перестрелки якобы стал словесный конфликт. В Днепре прогремели взрывы. Накануне Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что троих детей – девочку 4,5 года, мальчиков 14 и 15 лет, которых прятали родители, вывезли из Волчанска.
Дональд Трамп сделал первое заявление после стрельбы в Пенсильвании
Фейсбук и инстаграм снова доступны для Трампа
Россия создает унифицированные пусковые установки для ракет "Калибр" и "Оникс"
В Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании
Перестрелка в Петербурге: троих подозреваемых задержали
В Днепре прогремела серия взрывов
Трех детей вывезли из Волчанска
Политик поблагодарил "Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию". Также выразил соболезнования семьям пострадавших.
По информации Секретной службы, один зритель митинга Трампа погиб, двое тяжело ранены. Также пишут, что погиб и тот, кто стрелял.
"Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение", – написал Трамп в своей соцсети.
Meta сняла ограничения с аккаунтов Дональда Трампа на фейсбук и инстаграм перед президентскими выборами в США.
Учетные записи ранее были заблокированы из-за обвинений в подстрекательстве к насилию и распространении дезинформации.
Россия начала строительство унифицированных пусковых установок для ракет "Калибр" и "Оникс" учитывая высокий процент сбивания своих ракет украинской ПВО. Об этом сообщили в ВМС.
Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании раздалась стрельба, он прервал речь и покинул площадку.
У политика окровавлено ухо. На месте работает полиция. Стрелок был "нейтрализован".
Вечером 13 июля в Петербурге на Комендантском проспекте произошла стрельба между двенадцатью лицами.
По информации росСМИ, полиция задержала троих подозреваемых, продолжаются поиски других участников инцидента. Причиной перестрелки якобы стал словесный конфликт.
В Днепре прогремели взрывы. Накануне Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что троих детей – девочку 4,5 года, мальчиков 14 и 15 лет, которых прятали родители, вывезли из Волчанска.