Авиация раз в 10 уменьшит потери ВСУ во время наступления: оперативная сводка от Свитана
Украине очень нужны западные самолеты и лучшим вариантом являются истребители F-16. Благодаря авиации потери наших защитников во время контрнаступления будут в разы меньше.
Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, каждый самолет – это 5 – 7 тонн авиабомб, которые могут работать впереди наших защитников.
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Авиация работает в режиме "ледокола"
Полковник запаса ВСУ прокомментировал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что масштабное контрнаступление украинских сил может начаться уже летом. Это может быть связано только с одной причиной – если Запад предоставит летом самолеты.
По его словам, если нам к лету передадут хотя бы три эскадрильи истребителей F-16, то можно подождать и лета, поскольку именно авиация значительно снизит наши потери.
Раз в 10 у нас потери будут меньше, если мы будем наступать с помощью авиации,
– подчеркнул Свитан.
Он объяснил, что авиация работает в режиме этакого "ледокола", то есть каждый самолет – это 5 – 7 тонн авиабомб, которые могут работать впереди наступающих ВСУ, просто "перемалывая" российские войска, оставляя их в нашем черноземе или приазовских степях.
Военная сводка с Романом Свитаном: смотрите видео
Деоккупация Крыма
Свитан отметил, что во время деоккупации Крыма российский Черноморский флот вряд ли может создать нам какую-нибудь проблему, но он может быть одним из механизмов поставки военного оборудования и амуниции на полуостров.
По его словам, ВСУ во время движения к полуострову сначала должны уничтожить Крымский мост. Тогда у оккупантов останется еще 2 способа поставок – воздушный с помощью транспортных самолетов и корабли Черноморского флота.
Поэтому нам однозначно нужно уничтожать корабли, не только потому, что они являются носителями "Калибров",
– сказал полковник ВСУ.
То есть, добавил он, нужно потопить до 100 кораблей, которые остались у россиян. Сделать это мы можем 5 средствами, некоторые у нас уже есть.
Какая сейчас ситуация на фронте: главное
- Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Россия сосредоточила основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Оккупанты не оставляют попыток наступать на Востоке. Однако, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, частичных успехов враг достигает лишь благодаря так называемым "мясным штурмам".
- Российские силы соорудили три линии обороны вдоль около 120-километрового участка в Запорожской области. Однако, как заявили в Минобороны Британии, от оборонных сооружений будет мало пользы без достаточного количества войска и поддержки артиллерии.