Авиация раз в 10 уменьшит потери ВСУ во время наступления: оперативная сводка от Свитана

Украине очень нужны западные самолеты и лучшим вариантом являются истребители F-16. Благодаря авиации потери наших защитников во время контрнаступления будут в разы меньше.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, каждый самолет – это 5 – 7 тонн авиабомб, которые могут работать впереди наших защитников.

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Авиация работает в режиме "ледокола"

Полковник запаса ВСУ прокомментировал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что масштабное контрнаступление украинских сил может начаться уже летом. Это может быть связано только с одной причиной – если Запад предоставит летом самолеты.

По его словам, если нам к лету передадут хотя бы три эскадрильи истребителей F-16, то можно подождать и лета, поскольку именно авиация значительно снизит наши потери.

Раз в 10 у нас потери будут меньше, если мы будем наступать с помощью авиации,

– подчеркнул Свитан.

Он объяснил, что авиация работает в режиме этакого "ледокола", то есть каждый самолет – это 5 – 7 тонн авиабомб, которые могут работать впереди наступающих ВСУ, просто "перемалывая" российские войска, оставляя их в нашем черноземе или приазовских степях.

Военная сводка с Романом Свитаном: смотрите видео

Деоккупация Крыма

Свитан отметил, что во время деоккупации Крыма российский Черноморский флот вряд ли может создать нам какую-нибудь проблему, но он может быть одним из механизмов поставки военного оборудования и амуниции на полуостров.

По его словам, ВСУ во время движения к полуострову сначала должны уничтожить Крымский мост. Тогда у оккупантов останется еще 2 способа поставок – воздушный с помощью транспортных самолетов и корабли Черноморского флота.

Поэтому нам однозначно нужно уничтожать корабли, не только потому, что они являются носителями "Калибров",

– сказал полковник ВСУ.

То есть, добавил он, нужно потопить до 100 кораблей, которые остались у россиян. Сделать это мы можем 5 средствами, некоторые у нас уже есть.

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