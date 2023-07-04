МИД вызовет посла Грузии, графики учений на F-16 сдвигаются: хронология 496 дня войны
4 июля 2023, 06:22Читати новину українською
В Украине 496 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают мощное контрнаступление для деоккупации всех наших территорий.
О ситуации на фронте, борьбе украинцев против агрессора, событиях на международной арене и главных новостях 4 июля пишет 24 Канал.
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