В войне против Украины погибло больше жителей центрального и восточного регионов России, чем Московской области. Так, оккупантов-башкиров в 3,5 раза больше "двухсотых", чем москвичей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Во сколько больше погибло на войне из регионов России, чем из Москвы

В ГУР рассказали, что 4 ноября пропаганда Кремля развлекалась по случаю так называемого "Дня народного единства". Впрочем, в разведке отметили, что о каком "единстве" может идти речь, когда "агрессивная Москва жирует, а регионы стабильно бледно и бедно скучают".

"Вот, например, Ингушетия – каждый третий местный здесь находится за чертой бедности. Похожее положение в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Тыве – там бедствует каждый пятый", – сказали в ГУР.

В то же время в ГУР отметили, что Кремлю выгодно такое "единство" покорности и молчания доведенных до бедности. Ведь именно из регионов, а не из Москвы или Петербурга, путинский режим черпает человеческий ресурс для "мясных" штурмов на войне в Украине.

Во время преступной войны против Украины оккупантов-башкиров погибло в 3,5 раза больше, чем москвичей. Жителей Татарстана – втрое больше, бурятов – вдвое больше,

– раскрыли в украинской разведке.

Там также резюмировали, что рецепт московского "единства" содержит лишь два компонента – бедность и смерть.

Заметьте! В ГУР отметили, что время остановить и наказать Москву. Поэтому призвали сообщать о перемещении российских войск, расположение их штабов и военно-технические разработки.



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