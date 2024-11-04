Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

До теми Перетнули позначку у 700 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 4 листопада

У скільки більше загинуло на війні з регіонів Росії, аніж з Москви

У ГУР розповіли, що 4 листопада пропаганда Кремля розважалась із нагоди так званого "Дня народної єдності". Утім, у розвідці наголосли, що про яку "єдність" може йтися, коли "агресивна Москва жирує, а регіони стабільно блідо і бідно скніють".

"От, наприклад, Інгушетія – кожен третій місцевий тут перебуває за межею бідності. Схоже становище у Калмикії, Карачаєво-Черкесії та Тиві – там бідує кожен п'ятий", – сказали в ГУР.

Водночас у ГУР зауважили, що Кремлю вигідне така "єдність" покори та мовчання доведених до бідності. Адже саме із регіонів, а не з Москви чи Петербурга, путінський режим черпає людський ресурс для "м'ясних" штурмів на війні в Україні.

Під час злочинної війни проти України окупантів-башкирів загинуло у 3,5 раза більше, ніж москвичів. Жителів Татарстану – втричі більше, бурятів – удвічі,

– розкрили в українській розвідці.

Там також резюмували, що рецепт московської "єдності" містить лише два компоненти – бідність і смерть.

Зауважте! У ГУР наголосили, що час зупинити та покарати Москву. Тому закликали повідомляти про переміщення російських військ, розташування їхніх штабів та військово-технічні розробки.



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