В Харьковской области возросло количество пострадавших в результате ракетного удара: хронология 606 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится почти 20 месяцев. Силы обороны наступают для деоккупации родной земли. Российские захватчики продолжают террор мирного населения.

О новых военных преступлениях россиян, успехах ВСУ, борьбе украинцев на фронте, в тылу, на международной арене, главные новости 22 октября рассказывает 24 Канал.

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