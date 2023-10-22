В Харьковской области возросло количество пострадавших в результате ракетного удара: хронология 606 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится почти 20 месяцев. Силы обороны наступают для деоккупации родной земли. Российские захватчики продолжают террор мирного населения.
О новых военных преступлениях россиян, успехах ВСУ, борьбе украинцев на фронте, в тылу, на международной арене, главные новости 22 октября рассказывает 24 Канал.
Обратите внимание Смертельный удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: все, что известно о трагедии
Посол США в Украине подчеркнула, что Россию должны привлечь к ответственности за это военное преступление. Бриджит Бринк отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир". Также заверила, что США будут рядом с украинцами, чтобы Россия смогла полностью ответить за свои преступные действия. Спецназовцы "Артан" ГУР еще раз мощно отработали по оккупантам на адском направлении. "Артан" ударил по российскому танку: смотрите видео Работа спецподразделения ГУР по врагу: смотрите видео Как отметили в полиции Киева, пока нет информации, что водитель, сбивший военнослужащего на блокпосте, имел пропуск. Водитель уже двигался пол часа, как началось действие комендантского часа, По версии правоохранителей, водитель пытался успеть заехать в Киев до того, как начал действовать комендантский час. Торопился, а в условиях густого тумана, который вчера накрыл столицу, произошло трагическое ДТП со смертельным исходом. Находившиеся на других отделениях работники "Новой почты" всячески помогали своим коллегам, пострадавшим от ракетного удара на Харьковщине. Когда я был в здании, то увидел вспышку с правой стороны, громкий гул и почувствовал, как подлетает посылка. Дальше была пыль, тьма, обломки, и мы быстро с товарищами эвакуировались из здания. Из терминала, куда прилетело, вытаскивали людей и передавали карету скорой помощи. Смогли вытащить двух коллег, В полиции Киева сообщили, что ночью 22 октября в Киеве автомобиль сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте при въезде в столицу. ДТП произошло во время комендантского часа. К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался на месте. Водитель задержан. В Кремле заявили, что якобы "могут" перехватывать ракеты ATACMS, полученные Украиной от США. Главный редактор Defense Express Олег Катков отрицал это утверждение российской пропаганды. Заметил, что зенитно-ракетные комплексы агрессора не имеют возможностей для перехвата баллистики, в частности ракеты ATACMS. Катков добавил, что неизвестно о существовании в России серийных образцов или даже испытании кинетических перехватчиков. То есть средств, позволяющих эффективно бороться с баллистической ракетой. Глава Харьковской ОВА сообщил, что 2 раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 6 – в тяжелом. Остальные – в состоянии средней тяжести и легкие. Ночью враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34, которую запустил с воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области. ПВО сбила ее. Об этом сообщили в Воздушных силах. В ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара в Харьковской области произошло значительное разрушение здания терминала "Новой почты". Повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. На объекте произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА сообщил, что оккупанты снова атаковали область "Шахедами". Работали силы ПВО. "Сейчас данных по пострадавшим, повреждениям объектов гражданской или критической инфраструктуры нет", – отметил Сергей Тюрин. За сутки зафиксировано фактически рекордное количество управляемых авиабомб – 36 по Херсонщине. Враг выпустил по 2 – 4 по одному населенному пункту. К сожалению, есть информация о пострадавших. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что под утро над Синельниковщиной защитники неба уничтожили вражескую ракету. В Генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Агрессор применил управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 "Шахеды". Накануне в ISW отметили, что украинские военные высадились на левый берег в Херсонской области и даже удерживают территорию близ Антоновского моста. Однако эта информация не является абсолютно достоверной, отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк подчеркнула, что пока нельзя говорить о высадке украинских военных на левый берег в утвердительном тоне. Российская армия пытается разнообразить сочетание своего оружия для того, чтобы наносить удары по территории Украины. Таким образом оккупанты пытаются найти пробелы в нашей ПВО для подготовки к новым атакам, в частности, зимой, отметили в ISW. В полиции Харьковской области сообщили, что на территории терминала "Новой почты", в который попали оккупанты, находились 22 человека. 6 погибли и 16 ранены. Среди пострадавших мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу. Специалисты взрывотехнической изъяли обломки ракеты С-300. Последствия российской атаки / Фото полиции Российский пропагандист Сатановский, публично унизивший Захарову и после этого уволенный Соловьевым, заявил, что не жалеет о своих словах. А еще раскритиковал Путина и Медведева. Последнего назвал "маленьким слабеньким г*****м". Глава Харьковской ОВА сообщил, что 6 человек погибли в результате российской атаки. Еще 14 получили ранения. Синегубов подчеркнул, что все – сотрудники "Новой почты", которые находились в помещении на момент ракетного удара. Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до, На фронте свою жизнь за Украину отдал защитник Мариуполя и бывший пленник из Еленовки 60-летний Игорь Дубик. Он – боец 109-й отдельной бригады Территориальной обороны Донецкой области. Во время обороны Мариуполя получил ранение, 200 дней провел в российском плену, терпел пытки, похудел на более 30 килограммов. Менее чем через два месяца после освобождения из плена вернулся на фронт.
В США отреагировали на удар по терминалу "Новой почты"
Смертельное ДТП на блокпосте в Киеве: имел ли водитель пропуск
– отметили в полиции.
Работник "Новой почты" рассказал об ударе по терминалу в Харьковской области
– рассказал Алексей Корниенко, работник "Новой почты".
В Киеве насмерть сбили военнослужащего
В Defence Express ответили, что нужно, чтобы перехватить ATACMS
Атака по терминалу "Новой почты": 2 раненых в крайне тяжелом состоянии
Ночью россияне запускали ракету из оккупированного Запорожья
Какие последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты"
Враг атаковал Хмельнитчину "Шахедами"
Оккупанты сбросили на Херсонщину рекордное количество КАБ
Россия потеряла еще около 1000 своих бойцов
В Днепропетровской области уничтожили российскую ракету
Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами и "Шахедами"
Есть ли украинские войска на левом берегу
Россия пытается найти пробелы в украинской ПВО для зимних атак, – ISW
Выросло количество раненых в результате ракетного удара на Харьковщине
Удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: у людей "не было шансов добежать до укрытия"
– заявили в "Новой почте".
В боях погиб защитник Мариуполя
Посол США в Украине подчеркнула, что Россию должны привлечь к ответственности за это военное преступление.
Бриджит Бринк отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир". Также заверила, что США будут рядом с украинцами, чтобы Россия смогла полностью ответить за свои преступные действия.
Спецназовцы "Артан" ГУР еще раз мощно отработали по оккупантам на адском направлении.
"Артан" ударил по российскому танку: смотрите видео
Работа спецподразделения ГУР по врагу: смотрите видео
Как отметили в полиции Киева, пока нет информации, что водитель, сбивший военнослужащего на блокпосте, имел пропуск.
Водитель уже двигался пол часа, как началось действие комендантского часа,
По версии правоохранителей, водитель пытался успеть заехать в Киев до того, как начал действовать комендантский час. Торопился, а в условиях густого тумана, который вчера накрыл столицу, произошло трагическое ДТП со смертельным исходом.
Находившиеся на других отделениях работники "Новой почты" всячески помогали своим коллегам, пострадавшим от ракетного удара на Харьковщине.
Когда я был в здании, то увидел вспышку с правой стороны, громкий гул и почувствовал, как подлетает посылка. Дальше была пыль, тьма, обломки, и мы быстро с товарищами эвакуировались из здания. Из терминала, куда прилетело, вытаскивали людей и передавали карету скорой помощи. Смогли вытащить двух коллег,
В полиции Киева сообщили, что ночью 22 октября в Киеве автомобиль сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте при въезде в столицу. ДТП произошло во время комендантского часа.
К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался на месте. Водитель задержан.
В Кремле заявили, что якобы "могут" перехватывать ракеты ATACMS, полученные Украиной от США. Главный редактор Defense Express Олег Катков отрицал это утверждение российской пропаганды. Заметил, что зенитно-ракетные комплексы агрессора не имеют возможностей для перехвата баллистики, в частности ракеты ATACMS.
Катков добавил, что неизвестно о существовании в России серийных образцов или даже испытании кинетических перехватчиков. То есть средств, позволяющих эффективно бороться с баллистической ракетой.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что 2 раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 6 – в тяжелом. Остальные – в состоянии средней тяжести и легкие.
Ночью враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34, которую запустил с воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области. ПВО сбила ее. Об этом сообщили в Воздушных силах.
В ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара в Харьковской области произошло значительное разрушение здания терминала "Новой почты". Повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. На объекте произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА сообщил, что оккупанты снова атаковали область "Шахедами". Работали силы ПВО.
"Сейчас данных по пострадавшим, повреждениям объектов гражданской или критической инфраструктуры нет", – отметил Сергей Тюрин.
За сутки зафиксировано фактически рекордное количество управляемых авиабомб – 36 по Херсонщине. Враг выпустил по 2 – 4 по одному населенному пункту.
К сожалению, есть информация о пострадавших. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что под утро над Синельниковщиной защитники неба уничтожили вражескую ракету.
В Генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Агрессор применил управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 "Шахеды".
Накануне в ISW отметили, что украинские военные высадились на левый берег в Херсонской области и даже удерживают территорию близ Антоновского моста. Однако эта информация не является абсолютно достоверной, отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.
Наталья Гуменюк подчеркнула, что пока нельзя говорить о высадке украинских военных на левый берег в утвердительном тоне.
Российская армия пытается разнообразить сочетание своего оружия для того, чтобы наносить удары по территории Украины. Таким образом оккупанты пытаются найти пробелы в нашей ПВО для подготовки к новым атакам, в частности, зимой, отметили в ISW.
В полиции Харьковской области сообщили, что на территории терминала "Новой почты", в который попали оккупанты, находились 22 человека. 6 погибли и 16 ранены.
Среди пострадавших мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.
Специалисты взрывотехнической изъяли обломки ракеты С-300.
Последствия российской атаки / Фото полиции
Российский пропагандист Сатановский, публично унизивший Захарову и после этого уволенный Соловьевым, заявил, что не жалеет о своих словах. А еще раскритиковал Путина и Медведева. Последнего назвал "маленьким слабеньким г*****м".
Глава Харьковской ОВА сообщил, что 6 человек погибли в результате российской атаки. Еще 14 получили ранения. Синегубов подчеркнул, что все – сотрудники "Новой почты", которые находились в помещении на момент ракетного удара.
Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.
Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до,
На фронте свою жизнь за Украину отдал защитник Мариуполя и бывший пленник из Еленовки 60-летний Игорь Дубик. Он – боец 109-й отдельной бригады Территориальной обороны Донецкой области.
Во время обороны Мариуполя получил ранение, 200 дней провел в российском плену, терпел пытки, похудел на более 30 килограммов. Менее чем через два месяца после освобождения из плена вернулся на фронт.