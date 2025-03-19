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24 Канал Новости Украины Атака на Киевскую и Сумскую области, пожар на нефтебазе в Кубани: хронология 1120 дня войны
19 марта, 06:25
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Атака на Киевскую и Сумскую области, пожар на нефтебазе в Кубани: хронология 1120 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине продолжается 1120 полномасштабной войны, которую начала Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на ключевых направлениях, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 19 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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03:56, 19 марта

На Сумщине вражеский БпЛА упал на крышу больницы

Один из дронов упал на крышу Краснопольской больницы. По предварительной информации, люди не пострадали.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Продолжаются эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы, как сообщила областная власть.

03:28, 19 марта

На Кубани горел НПЗ

БпЛА атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Предварительно, беспилотники нанесли удар по местной нефтебазе.

Местные жители писали о 5 или 6 громких взрывах над городом. И дальше, традиционно, "падение обломков" вызвало "вспышку в районе НПЗ". Впрочем, официальной информации от властей Кубани пока не было.

02:35, 19 марта

В результате атаки на Киевщину есть раненый и разрушения

Есть попадание в Бучанском районе.

Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь,
– говорится в сообщении.

Кроме того, предварительно в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. Также удалось ликвидировать пожары трех таунхаусов.