Атака на Киевскую и Сумскую области, пожар на нефтебазе в Кубани: хронология 1120 дня войны

В Украине продолжается 1120 полномасштабной войны, которую начала Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на ключевых направлениях, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 19 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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