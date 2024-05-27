Дроны атаковали Россию: хронология 824 дня войны: хронология 824 дня войны
Россия продолжает вести захватническую войну против Украины. В то же время Силы обороны держат оборону по всей линии фронта и прилагают все силы, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.
Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 824 дня. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Неспокойной выдалась ночь на 27 мая для россиян. Неизвестные дроны атаковали Брянскую и Орловскую области в России. Российские СМИ как всегда утверждают, что все цели были сбиты. Впрочем, губернатор Орловской области заявил, что все же нефтебаза в городе Ливны пострадала. Россия продолжает накапливать силы и технику в Белгородской области вблизи украинской границы. Аналитики предполагают, что оккупанты имеют целью оттянуть и закрепить украинскую армию. Как отмечают в Институте изучения войны, враг хочет растянуть линию фронта, накапливая ресурсы именно на границе с Сумской и Харьковской областями. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о том, что Россия с начала года сбросила на территорию Украины почти 10 000 КАБов. По словам министра, Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации и ежедневно и при каждом удобном случае говорит об этом с союзниками. Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, что союзникам понадобятся две недели, чтобы прийти на помощь стране-члену НАТО. Все из-за того, что так устроена структура Альянса. В частности, подготовка боевых групп передового присутствия, сил НАТО, сил принимающей страны, что будут останавливать первые атаки, противовоздушной обороны, сухопутной обороны, ВМС и тому подобное. Критической частью защиты является то, что нация должна оставаться лицом к лицу с противником около двух недель,
Дроны атаковали Россию
ISW проанализировали вражескую активность на границе с Украиной
С начала года Россия сбросила на Украину почти 10 тысяч КАБов
Нужно две недели, чтобы начать защищать страны НАТО в случае нападения России
– заявил офицер США.
Неспокойной выдалась ночь на 27 мая для россиян. Неизвестные дроны атаковали Брянскую и Орловскую области в России.
Российские СМИ как всегда утверждают, что все цели были сбиты. Впрочем, губернатор Орловской области заявил, что все же нефтебаза в городе Ливны пострадала.
Россия продолжает накапливать силы и технику в Белгородской области вблизи украинской границы. Аналитики предполагают, что оккупанты имеют целью оттянуть и закрепить украинскую армию.
Как отмечают в Институте изучения войны, враг хочет растянуть линию фронта, накапливая ресурсы именно на границе с Сумской и Харьковской областями.
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о том, что Россия с начала года сбросила на территорию Украины почти 10 000 КАБов.
По словам министра, Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации и ежедневно и при каждом удобном случае говорит об этом с союзниками.
Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, что союзникам понадобятся две недели, чтобы прийти на помощь стране-члену НАТО.
Все из-за того, что так устроена структура Альянса.
В частности, подготовка боевых групп передового присутствия, сил НАТО, сил принимающей страны, что будут останавливать первые атаки, противовоздушной обороны, сухопутной обороны, ВМС и тому подобное. Критической частью защиты является то, что нация должна оставаться лицом к лицу с противником около двух недель,