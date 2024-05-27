Дроны атаковали Россию: хронология 824 дня войны: хронология 824 дня войны

Россия продолжает вести захватническую войну против Украины. В то же время Силы обороны держат оборону по всей линии фронта и прилагают все силы, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 824 дня. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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