Россияне массово атаковали "Шахедами": хронология 882 дня войны

24 июля 2024, 07:09
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Российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города и несмотря на большие потери они пытаются и дальше продвигаться на фронте. Впрочем, им мешают Силы обороны Украины, которые дают достойный отпор и прилагают титанические усилия, чтобы выбить врага с украинской земли.

Идут 882 сутки с момента полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях с фронта, тыла и международной арены – читайте в материале 24 Канала.

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07:06, 24 июля

В результате атаки на Херсон погиб человек

Ночью российские войска обстреляли один из районов Херсона.

В результате этой атаки погибла женщина 1947 года рождения. Тело из-под завалов деблокировали спасатели,
– сообщил начальник Херсонской ОГА Роман Мрочко.

07:05, 24 июля

В Харькове прогремели взрывы

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили в район частного сектора, в результате этого возник пожар в одном из домов.

Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы,
– сообщил мэр.

Также российские войска ударили по промышленной зоне одного из районов Харькова.

07:03, 24 июля

В Киевской области работало ППО

Ночью Киевскую область атаковали "Шахеды". Местные власти сообщали о работе ПВО в регионе.

06:58, 24 июля

Россияне массированно атаковали Одесскую область "Шахедами"

Россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками типа "Шахед".

Жителей Измаильского района призвали быть осторожными, поскольку атаки дронов были направлены в их направлении.

Автор: Ярослав Погончук