Россияне массово атаковали "Шахедами": хронология 882 дня войны

Российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города и несмотря на большие потери они пытаются и дальше продвигаться на фронте. Впрочем, им мешают Силы обороны Украины, которые дают достойный отпор и прилагают титанические усилия, чтобы выбить врага с украинской земли.

Идут 882 сутки с момента полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях с фронта, тыла и международной арены – читайте в материале 24 Канала.

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