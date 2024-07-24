Россияне массово атаковали "Шахедами": хронология 882 дня войны
Российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города и несмотря на большие потери они пытаются и дальше продвигаться на фронте. Впрочем, им мешают Силы обороны Украины, которые дают достойный отпор и прилагают титанические усилия, чтобы выбить врага с украинской земли.
Идут 882 сутки с момента полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях с фронта, тыла и международной арены – читайте в материале 24 Канала.
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Ночью российские войска обстреляли один из районов Херсона. В результате этой атаки погибла женщина 1947 года рождения. Тело из-под завалов деблокировали спасатели, Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили в район частного сектора, в результате этого возник пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы, Также российские войска ударили по промышленной зоне одного из районов Харькова. Ночью Киевскую область атаковали "Шахеды". Местные власти сообщали о работе ПВО в регионе. Россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками типа "Шахед". Жителей Измаильского района призвали быть осторожными, поскольку атаки дронов были направлены в их направлении.
В результате атаки на Херсон погиб человек
– сообщил начальник Херсонской ОГА Роман Мрочко.
В Харькове прогремели взрывы
– сообщил мэр.
В Киевской области работало ППО
Россияне массированно атаковали Одесскую область "Шахедами"
Ночью российские войска обстреляли один из районов Херсона.
В результате этой атаки погибла женщина 1947 года рождения. Тело из-под завалов деблокировали спасатели,
Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили в район частного сектора, в результате этого возник пожар в одном из домов.
Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы,
Также российские войска ударили по промышленной зоне одного из районов Харькова.
Ночью Киевскую область атаковали "Шахеды". Местные власти сообщали о работе ПВО в регионе.
Россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками типа "Шахед".
Жителей Измаильского района призвали быть осторожными, поскольку атаки дронов были направлены в их направлении.