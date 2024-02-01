Фактически, это уже происходит, – ГУР о переброске боевых действий на территорию России

Россияне все больше ощущают последствия военной агрессии, которые осуществляют против Украины. В частности, эти последствия уже ощутимы непосредственно на территории государства-агрессора.

Это касается и непосредственно боевых действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Юсов рассказал о переброске боевых действий на территорию России

Представитель ГУР отметил, что боевые действия уже перебрасываются на территорию России. По его словам, это происходило с 2022 года и продолжается сейчас.

И 22-й год, и особенно 23-й и начало сейчас 24-го года связаны с активным "грохотом", "хлопком" на территории так называемой Российской Федерации... Понятно, что за этим стоит серьезная работа,

– подчеркнул Юсов.

Он также отметил, что для государства-агрессора, которое напало на своего соседа, было бы странно надеяться, что война должна вестись только исключительно на украинской территории. Но это так не будет.

В конце концов Юсов добавил, что последствия этой войны все больше будут ощутимы на территории самого государства-агрессора. По его словам, это уже продолжается и таких событий будет больше.

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