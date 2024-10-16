В Херсоне и Николаеве проблемы со светом, ПВО сбила вражеские "Шахеды": хронология 966 дня войны
В Украине 16 октября продолжается 966 день полномасштабной войны, которую начала Россия. Враг снова атакует ряд областей нашего государства с воздуха, а также пытается штурмовать позиции защитников на фронте.
Что происходило в течение очередного нового дня войны, какие были главные события 966 суток сопротивления против россиян – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Почти 1500 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага 16 октября
В ночь на 16 октября во Львове вспыхнул масштабный пожар. Местные телеграм-каналы сообщали, что возгорание произошло около 02:00. Огонь быстро распространился и охватил огромную площадь. Утром во Львовском городском совете сообщили, что пожар вспыхнул в складских помещениях на территории автобусного завода. Возгорание произошло на пилораме, однако причины пока неизвестны. Огонь охватил площадь в около 1500 квадратных метров. Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидировали за несколько часов. Боролись с огнем 88 спасателей на 17 пожарных машинах. К счастью, пострадавших в результате масштабного пожара нет. Корреспондентка 24 Канала также сообщает о проблемах со светом в Николаеве. Там обесточивание связано с ремонтными работами по определенным адресам. Начальник Херсонской ОГА Роман Мрочко рассказал, что 16 октября в Херсоне исчезло электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются, Он призвал местных следить за обновлениями информации, ведь обо всех изменениях сообщат. Александр Прокудни написал, что россияне попали в объект инфраструктуры. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области за сутки: Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода рассказал, что во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области, в результате чего возник масштабный пожар. Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники, Он также отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС и Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных в результате инцидента нет. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что оккупанты попытались захватить наши позиции вблизи Грековки, Макеевки, Балки Журавки. Атаковали россияне, имея поддержку штурмовой авиации. Украинские защитники остановили все эти попытки врага. Захватчики не прекращают бить по прифронтовых населенных пунктах. Вчера попали по району Балки Журавки. Обстреляли местность из артиллерии и беспилотников, Кроме того, он отметил, что в учебных заведениях на захваченных территориях Луганщины детям раздают буклеты с правилами, которых необходимо придерживаться во время общения с военными российской армии. "В частности, учителя в Айдаре отмечали для учеников и их родителей, что правильное общение – ключ к безопасности ребенка. Отмечают, что в любом случае вооруженные россияне не понесут наказание за собственные противоправные действия", – пишет начальник Луганской ОВА. В Луганске, по словам Лысогора, оккупационная власть дискутирует по поводу пересмотра тарифов на перевозку пассажиров в пределах города. Однако решения, которое устроит всех, у них нет. Действующий тариф в 20 рублей является экономически необоснованным и устаревшим. Перевозка одного человека стоит втрое дороже. О вероятной прибыли речь уже не идет. Подсчеты проведены с учетом цены на "дешевое российское топливо", на которое все ожидали 10 лет. Местные коллаборационисты не могут прийти к согласию – значительно увеличивать бюджетную дотацию перевозчику или возложить эти расходы на население и вызвать возмущение? В отчете ISW приводится информация от военнослужащего мобильного подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Военный подчеркнул, что российские беспилотники "Шахед" изначально характеризовались низкой скоростью, ограниченной маневренностью и способностью летать на малых высотах. Однако, по его словам, недавняя модернизация компонентов российских беспилотников улучшила их характеристики, что позволило дронам летать быстрее и на больших высотах. Как сообщает защитник, в ответ на эти достижения украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику, успешно противодействуя вражеским БпЛА. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага в войне: Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гараж, автобус и частные автомобили, – написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения. Сергей Попко рассказал, что после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней, российские войска снова возобновили террор ударными БПЛА по гражданским городам Украины. В частности, враг пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами и Киев. Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БПЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице! Начальник КГВА отметил, что информация о разрушениях или пострадавших в столице – не поступала. Все данные оперативной сводки обновляют и уточняют. В то же время Сергей Попко отметил, что по состоянию на 07:28 в Киевской области еще фиксируются российские дроны. Там ведут боевую работу ПВО по их уничтожению. "Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушиваться к сигналам оповещения, и, в случае опасности, пользоваться защитными сооружениями", – отметил начальник КГВА. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что 15 октября вечером враг продолжил атаки по Никопольскому району. Оккупанты запустили дрон-камикадзе по одному из сел Покровской громады. К счастью, обошлось без пострадавших, В других громадах области ночь прошла без обстрелов. В Киевской области вблизи столицы работает ПВО. В Сходницком поселковом совете рассказали, что Иван Гербьяк погиб 13 октября, защищая родную землю от российских захватчиков, на Покровском направлении Донецкой области. Военный был родом из села Свидник, ему исполнилось всего 26 лет. До полномасштабной войны Иван работал за границей. Но после вторжения России он оставил все свои планы и мечты и стал на защиту Украины, В Сходницком поселковом совете убеждены, что имя военного будет навеки вписано в историю нашего народа, как имя Героя, который отдал свою жизнь за Родину. Там также выразили искренние соболезнования родным и близким павшего воина и заверили, что разделяют боль и склоняют голову в глубокой скорби. В ВМС ВСУ сообщили, что в акваториях морей находится такое количество российских судов: Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили: В Винницкой области работает ППО. Согласно данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах, еще один им удалось оккупировать. Враг оккупировал Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке, Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, сказала, что в Торецке фактически не осталось "целых" домов, а некоторые кварталы просто уничтожены. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически стерты FPV-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции. И, таким образом, враг закрепляется, но просто приходит на выжженную землю, где уже ничего нет и таким образом пытается выдавить наши силы, По ее словам, россияне выбрали чрезвычайно эффективную тактику, обстреливая город не выборочно, а поражая здания, в частности, большой вред наносит использование врагом авиации по городской застройке. Таким образом, как говорит пресс-секретарь, в Торецке уже невозможно удерживать позиции. Кроме вышеупомянутого, страдают и гражданские. В Минобороны Украины сообщили, что с начала 2024 года и до 1 октября уничтожили 10 373 артиллерийские системы российской армии. Общая стоимость уничтоженного вооружения оценивается в не менее 8 миллиардов долларов. Как отметило украинское оборонное ведомство, 1 артиллерийский дивизион – это 18 артиллерийских стволов, артбригада – 72 артустановки. Таким образом за 9 месяцев продолжающегося, года, Силы обороны уничтожили, условно, 144 вражеские артиллерийские бригады. По данным Генштаба ВСУ, больше всего техники вышеупомянутого вида российские захватчики потеряли недавно, 22 сентября. Тогда Силам обороны удалось превратить в металлолом по меньшей мере 81 вражескую артиллерийскую систему. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что процесс проведения тематических конференций на основе каждого из пунктов Формулы мира завершится в этом месяце. Результатом каждой из этих конференций является общее коммюнике с принципами и предложенными решениями. Самое главное в коммюнике – это конкретные шаги, действия, которые нужны для реализации пунктов Формулы мира. И они будут объединены в совместном документе, который мы будем готовы представить в начале ноября, Всего с начала этих суток произошло 164 боевые столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневого поражения. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях:
Во Львове вспыхнул масштабный пожар на автобусном заводе
Во Львове вспыхнул масштабный пожар ночью 16 октября / Фото Львовского городского совета
Пожар во Львове укрощали несколько часов / Фото Львовского городского совета
Проблемы со светом есть и в Николаеве
В Херсоне пропал свет
– написал он.
Ситуация на Харьковщине по состоянию на 16 октября
В Тернопольской области возник пожар после атаки "Шахедами"
Ликвидация последствий атаки в Тернопольской области / Фото ГСЧС
– написал глава ОГА.
В Тернопольской области возник пожар после атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС
Что происходит в Луганской области
– написал Лысогор.
Россия модернизировала свой ударный дрон "Шахед", – ISW
Какие потери врага в войне по состоянию на 16 октября
Какие последствия вражеских обстрелов в Херсонской области
В КГВА рассказали о последствиях атаки "Шахедами" в Киеве
– написал генерал.
Какова ситуация с безопасностью в Днепропетровской области
– написал он.
На войне погиб Иван Гербьяк из Львовской области
– говорится в сообщении.
Иван Гербьяк погиб на фронте 13 октября / Фото из фейсбука Сходницкого поселкового совета
Сколько вражеских ракетоносителей в морях
Аналитики DeepState зафиксировали оккупацию Островского и продвижение врага в нескольких населенных пунктах
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в Торецке сейчас
– рассказала Бобовникова.
С начала 2024 года ВСУ уничтожили более 10 тысяч артсистем России
Когда Украина сможет презентовать мирный план
– рассказал он.
В Генштабе рассказали ситуацию на фронте
В ночь на 16 октября во Львове вспыхнул масштабный пожар. Местные телеграм-каналы сообщали, что возгорание произошло около 02:00. Огонь быстро распространился и охватил огромную площадь.
Утром во Львовском городском совете сообщили, что пожар вспыхнул в складских помещениях на территории автобусного завода. Возгорание произошло на пилораме, однако причины пока неизвестны.
Огонь охватил площадь в около 1500 квадратных метров. Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидировали за несколько часов. Боролись с огнем 88 спасателей на 17 пожарных машинах.
К счастью, пострадавших в результате масштабного пожара нет.
Корреспондентка 24 Канала также сообщает о проблемах со светом в Николаеве. Там обесточивание связано с ремонтными работами по определенным адресам.
Начальник Херсонской ОГА Роман Мрочко рассказал, что 16 октября в Херсоне исчезло электричество.
Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются,
Он призвал местных следить за обновлениями информации, ведь обо всех изменениях сообщат. Александр Прокудни написал, что россияне попали в объект инфраструктуры.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области за сутки:
Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода рассказал, что во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области, в результате чего возник масштабный пожар.
Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники,
Он также отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС и Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных в результате инцидента нет.
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что оккупанты попытались захватить наши позиции вблизи Грековки, Макеевки, Балки Журавки. Атаковали россияне, имея поддержку штурмовой авиации.
Украинские защитники остановили все эти попытки врага. Захватчики не прекращают бить по прифронтовых населенных пунктах. Вчера попали по району Балки Журавки. Обстреляли местность из артиллерии и беспилотников,
Кроме того, он отметил, что в учебных заведениях на захваченных территориях Луганщины детям раздают буклеты с правилами, которых необходимо придерживаться во время общения с военными российской армии.
"В частности, учителя в Айдаре отмечали для учеников и их родителей, что правильное общение – ключ к безопасности ребенка. Отмечают, что в любом случае вооруженные россияне не понесут наказание за собственные противоправные действия", – пишет начальник Луганской ОВА.
В Луганске, по словам Лысогора, оккупационная власть дискутирует по поводу пересмотра тарифов на перевозку пассажиров в пределах города. Однако решения, которое устроит всех, у них нет. Действующий тариф в 20 рублей является экономически необоснованным и устаревшим. Перевозка одного человека стоит втрое дороже. О вероятной прибыли речь уже не идет.
Подсчеты проведены с учетом цены на "дешевое российское топливо", на которое все ожидали 10 лет. Местные коллаборационисты не могут прийти к согласию – значительно увеличивать бюджетную дотацию перевозчику или возложить эти расходы на население и вызвать возмущение?
В отчете ISW приводится информация от военнослужащего мобильного подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.
Военный подчеркнул, что российские беспилотники "Шахед" изначально характеризовались низкой скоростью, ограниченной маневренностью и способностью летать на малых высотах. Однако, по его словам, недавняя модернизация компонентов российских беспилотников улучшила их характеристики, что позволило дронам летать быстрее и на больших высотах.
Как сообщает защитник, в ответ на эти достижения украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику, успешно противодействуя вражеским БпЛА.
В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага в войне:
Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гараж, автобус и частные автомобили, – написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Сергей Попко рассказал, что после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней, российские войска снова возобновили террор ударными БПЛА по гражданским городам Украины. В частности, враг пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами и Киев.
Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БПЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице!
Начальник КГВА отметил, что информация о разрушениях или пострадавших в столице – не поступала. Все данные оперативной сводки обновляют и уточняют.
В то же время Сергей Попко отметил, что по состоянию на 07:28 в Киевской области еще фиксируются российские дроны. Там ведут боевую работу ПВО по их уничтожению.
"Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушиваться к сигналам оповещения, и, в случае опасности, пользоваться защитными сооружениями", – отметил начальник КГВА.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что 15 октября вечером враг продолжил атаки по Никопольскому району.
Оккупанты запустили дрон-камикадзе по одному из сел Покровской громады. К счастью, обошлось без пострадавших,
В других громадах области ночь прошла без обстрелов.
В Киевской области вблизи столицы работает ПВО.
В Сходницком поселковом совете рассказали, что Иван Гербьяк погиб 13 октября, защищая родную землю от российских захватчиков, на Покровском направлении Донецкой области. Военный был родом из села Свидник, ему исполнилось всего 26 лет.
До полномасштабной войны Иван работал за границей. Но после вторжения России он оставил все свои планы и мечты и стал на защиту Украины,
В Сходницком поселковом совете убеждены, что имя военного будет навеки вписано в историю нашего народа, как имя Героя, который отдал свою жизнь за Родину.
Там также выразили искренние соболезнования родным и близким павшего воина и заверили, что разделяют боль и склоняют голову в глубокой скорби.
В ВМС ВСУ сообщили, что в акваториях морей находится такое количество российских судов:
Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
В Винницкой области работает ППО.
Согласно данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах, еще один им удалось оккупировать.
Враг оккупировал Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке,
Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, сказала, что в Торецке фактически не осталось "целых" домов, а некоторые кварталы просто уничтожены.
Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически стерты FPV-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции. И, таким образом, враг закрепляется, но просто приходит на выжженную землю, где уже ничего нет и таким образом пытается выдавить наши силы,
По ее словам, россияне выбрали чрезвычайно эффективную тактику, обстреливая город не выборочно, а поражая здания, в частности, большой вред наносит использование врагом авиации по городской застройке. Таким образом, как говорит пресс-секретарь, в Торецке уже невозможно удерживать позиции. Кроме вышеупомянутого, страдают и гражданские.
В Минобороны Украины сообщили, что с начала 2024 года и до 1 октября уничтожили 10 373 артиллерийские системы российской армии. Общая стоимость уничтоженного вооружения оценивается в не менее 8 миллиардов долларов.
Как отметило украинское оборонное ведомство, 1 артиллерийский дивизион – это 18 артиллерийских стволов, артбригада – 72 артустановки. Таким образом за 9 месяцев продолжающегося, года, Силы обороны уничтожили, условно, 144 вражеские артиллерийские бригады.
По данным Генштаба ВСУ, больше всего техники вышеупомянутого вида российские захватчики потеряли недавно, 22 сентября. Тогда Силам обороны удалось превратить в металлолом по меньшей мере 81 вражескую артиллерийскую систему.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что процесс проведения тематических конференций на основе каждого из пунктов Формулы мира завершится в этом месяце.
Результатом каждой из этих конференций является общее коммюнике с принципами и предложенными решениями. Самое главное в коммюнике – это конкретные шаги, действия, которые нужны для реализации пунктов Формулы мира. И они будут объединены в совместном документе, который мы будем готовы представить в начале ноября,
Всего с начала этих суток произошло 164 боевые столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневого поражения. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях: