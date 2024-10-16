В Херсоне и Николаеве проблемы со светом, ПВО сбила вражеские "Шахеды": хронология 966 дня войны

В Украине 16 октября продолжается 966 день полномасштабной войны, которую начала Россия. Враг снова атакует ряд областей нашего государства с воздуха, а также пытается штурмовать позиции защитников на фронте.

Что происходило в течение очередного нового дня войны, какие были главные события 966 суток сопротивления против россиян – читайте в хронологии 24 Канала.

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