Сбитый А-50 мог участвовать в "параде победы": хронология 695 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится почти 23 месяца. Оккупанты продолжают террор мирного населения. Украинские защитники и защитницы держат оборону, наступают и дают мощный отпор агрессору.
О главных новостях 695 дня войны, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене 19 января пишет 24 Канал.
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У границы с Венгрией 18 января задержали 4 мужчин с резиновой лодкой. Они попытались скрыться. Чтобы остановить правонарушителей, военнослужащие произвели несколько упреждающих выстрелов. Трое из задержанных являются жителями Херсонской области. Четвертый – Харьковской. В стране-агрессоре решили криминализировать лозунг "Слава Украине". Также под запрет попали символики ОУН и УПА. Бывшая заместитель главы МИД Лана Зеркаль заявила, что Великобритания готова была воевать на стороне Украины, но ее остановили США. Троим подозреваемым по делу о закупках одежды для ВСУ избрали меру пресечения. Андрею Колотило – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Такую же меру пресечения Владимиру Тимкиву. Третьему – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере полумиллиарда гривен. Палата представителей США поддержала временный бюджет. Его уже отправили Джо Байдену на подпись. "Есть высокая вероятность, что действительно сейчас вопрос границы будет иметь некое компромиссное решение и разблокируют вопросы финансирования Украины", – предположил народный депутат Железняк. Журналисты предполагают, что самолет А-50, сбитый украинскими защитниками 14 января, ранее участвовал в так называемом "параде победы" в Москве.
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Сбитый А-50, вероятно, участвовал в параде победы в Москве
У границы с Венгрией 18 января задержали 4 мужчин с резиновой лодкой. Они попытались скрыться.
Чтобы остановить правонарушителей, военнослужащие произвели несколько упреждающих выстрелов. Трое из задержанных являются жителями Херсонской области. Четвертый – Харьковской.
В стране-агрессоре решили криминализировать лозунг "Слава Украине". Также под запрет попали символики ОУН и УПА.
Бывшая заместитель главы МИД Лана Зеркаль заявила, что Великобритания готова была воевать на стороне Украины, но ее остановили США.
Троим подозреваемым по делу о закупках одежды для ВСУ избрали меру пресечения. Андрею Колотило – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Такую же меру пресечения Владимиру Тимкиву. Третьему – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере полумиллиарда гривен.
Палата представителей США поддержала временный бюджет. Его уже отправили Джо Байдену на подпись.
"Есть высокая вероятность, что действительно сейчас вопрос границы будет иметь некое компромиссное решение и разблокируют вопросы финансирования Украины", – предположил народный депутат Железняк.
Журналисты предполагают, что самолет А-50, сбитый украинскими защитниками 14 января, ранее участвовал в так называемом "параде победы" в Москве.