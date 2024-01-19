Сбитый А-50 мог участвовать в "параде победы": хронология 695 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится почти 23 месяца. Оккупанты продолжают террор мирного населения. Украинские защитники и защитницы держат оборону, наступают и дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях 695 дня войны, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене 19 января пишет 24 Канал.

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