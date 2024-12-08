ВСУ продвинулись на Курщине, восстановили позиции возле Великой Новоселки: хронология 1019 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1019 сутки. Силы обороны продвинулись в Курской области. Также наши защитники восстановили позиции возле Великой Новоселки. Российские захватчики продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше украинских территорий.
О ситуации на фронте, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 8 декабря – сообщает 24 Канал.
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Этой ночью на Курщине раздавались взрывы. Было громко в областном центре и Курчатове. В сети писали, что "активно работает ПВО" против дронов или ракет. Силы обороны восстановили утраченные позиции возле Большой Новоселки. Также наши защитники продвинулись в Курской области, захватив несколько населенных пунктов. Российские захватчики продвинулись на нескольких направлениях, – Кураховском, Торецком и Купянском. Значительных успехов на остальных не добились. Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Возрождения, Шевченко, Новотроицкого, Пушкино, Сторожевого и в Торецке. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения оккупантами захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала. С начала минувших суток произошло 182 боевых столкновения.
В Курске и Курчатове ночью прогремели взрывы
ВСУ восстановили позиции возле Великой Новоселки, россияне продвинулись до 3 городов, – ISW
Оккупанты продвинулись в Торецке и около 5 населенных пунктов, –Deep State
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба
Этой ночью на Курщине раздавались взрывы. Было громко в областном центре и Курчатове. В сети писали, что "активно работает ПВО" против дронов или ракет.
Силы обороны восстановили утраченные позиции возле Большой Новоселки. Также наши защитники продвинулись в Курской области, захватив несколько населенных пунктов.
Российские захватчики продвинулись на нескольких направлениях, – Кураховском, Торецком и Купянском. Значительных успехов на остальных не добились.
Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Возрождения, Шевченко, Новотроицкого, Пушкино, Сторожевого и в Торецке.
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения оккупантами захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала. С начала минувших суток произошло 182 боевых столкновения.