ВСУ продвинулись на Курщине, восстановили позиции возле Великой Новоселки: хронология 1019 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1019 сутки. Силы обороны продвинулись в Курской области. Также наши защитники восстановили позиции возле Великой Новоселки. Российские захватчики продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше украинских территорий.

О ситуации на фронте, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 8 декабря – сообщает 24 Канал.

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