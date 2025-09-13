Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Россия увеличила количество атак на Харьковщине: карта боевых действий 13 сентября

Какая ситуация на фронте на вечер 13 сентября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 3 атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес восемь авиационных ударов, сбросил 20 управляемых авиационных бомб, совершил 167 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

і произошло 3 атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес восемь авиационных ударов, сбросил 20 управляемых авиационных бомб, совершил 167 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Одрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Одрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение. На Купянском направлении противник совершил 8 атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Мирного и в направлении Купянска и Петропавловки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

противник совершил 8 атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Мирного и в направлении Купянска и Петропавловки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. На Северском направлении украинские воины сегодня уже отбили 14 из 17 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

украинские воины сегодня уже отбили 14 из 17 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка. На Краматорском направлении Силы обороны остановили 2 вражеские атаки в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

Силы обороны остановили 2 вражеские атаки в районе Белой Горы и в сторону Ступочек. На Торецком направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки. На Покровском направлении враг совершил 39 попыток потеснить наши подразделения. Активность – в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлиное, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 86 и ранили 55 оккупантов, уничтожили 19 БпЛА и повредили автомобиль и девять укрытий личного состава врага.

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малиевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки. Бои продолжаются в трех локациях.

враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малиевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки. Бои продолжаются в трех локациях. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Железнодорожному.

и противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Железнодорожному. На Приднепровском направлении враг провел три напрасные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казацкое и Ингулец.

враг провел три напрасные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казацкое и Ингулец. На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Какие изменения произошли на линии фронта в Украине за последнее время?