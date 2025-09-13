Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті на вечір 13 вересня?

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 3 атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав вісім авіаційних ударів, скинув 20 керованих авіаційних бомб, здійснив 167 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного. Дотепер триває одне боєзіткнення.
  • На Куп'янському напрямку противник здійснив 8 атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Мирного та в напрямку Куп'янська і Петропавлівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.
  • На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків. Одне боєзіткнення досі триває.
  • На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні вже відбили 14 з 17 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.
  • На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 2 ворожі атаки у районі Білої Гори та в бік Ступочок.
  • На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.
  • На Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити наші підрозділи. Активність – у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 86 та поранили 55 окупантів, знищили 19 БпЛА та пошкодили автомобіль і дев'ять укриттів особового складу ворога.

  • На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки. Бої продовжуються в трьох локаціях.
  • На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару Залізничному.
  • На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаударів в районах населених пунктів Козацьке та Інгулець.
  • На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Які зміни відбулися на лінії фронту в Україні за останній час?

  • Аналітики DeepState розповіли, що російські війська просунулися на Харківщині – поблизу Кіндрашівки та могли зайти в Куп'янськ. Також зафіксовано просування окупантів у Новоселиці на Дніпропетровщині.

  • Водночас очільник Куп'янської МВА Андрій Канашевич розповів, що росіян у самому Куп'янську немає. Вся територія Куп’янської громади перебуває під повним контролем ЗСУ.

  • Також стало відомо, що батальйон "Шквал" полку "Скеля" звільнив село Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Російський прапор скинули з будівлі, натомість наші захисники повісили синьо-жовтий стяг.