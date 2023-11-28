"Дым демаскирует позицию на большое расстояние": какие вызовы приносит зима украинским пехотинцам
Ухудшение погодных условий и существенное похолодание влияют на работу украинских военных. В то же время больше всего вызовов зима приносит нашим пехотинцам.
Об этом говорится в материале 24 Канала "Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян". Автор отмечает, что из-за последствий ухудшения погодных условий могут также демаскироваться и позиции наших защитников.
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Как зима влияет на работу пехоты
Автор рассказывает, что главной проблемой для защитников и защитниц на фронте зимой является именно мороз. В частности, из-за существенного снижения температуры у наших военных могут просто отмерзнуть конечности.
Так, по словам журналиста, в окопе банально нет места для активного движения, чтобы хоть немного согреться благодаря активности.
Кроме того, современные технологии, которыми владеет и враг, усложняют возможность согревания с помощью, например, буржуек.
Если в прошлом году, в некоторых случаях, в блиндаже рядом с окопом можно было еще согреваться буржуйкой, то с активизацией использования врагом дронов, в том числе и FPV-камикадзе, это стало совершенно невозможным. Дым от использования буржуйки сразу демаскирует позицию на огромное расстояние и делает ее целью для врага,
– отметил автор.
Журналист подчеркнул, что условия на фронте зимой – это "буквально палка о двух концах". Ведь они одновременно грозят возможностью боевых или же небоевых потерь для войска.
Автор рассказал, что в этих условиях нашим военным приходится искать новые методы, чтобы согреться. В этом нашим защитникам также помогают неравнодушные украинцы, которые присылают на фронт окопные свечи и химические грелки для конечностей.
В конце концов, журналист призвал украинских граждан, по возможности, поддержать наших военных окопными свечами и химическими грелками.
Эксперты рассказали, как непогода влияет на ход боевых действий
- Черное море 26 – 27 ноября покрыл мощный шторм. По словам аналитиков американского Института изучения войны, такая непогода влияет на темп военных действий вдоль линии фронта, однако не останавливает военную деятельность полностью.
- Эксперты, ссылаясь на данные украинских военных, отметили опасная погода в Черном море, которая заставила Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносители в пункты базирования. Однако в результате шторма в море повысится угроза мин.
- В заключение в ISW подчеркнули, что, несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские военные продолжают наземные атаки по всей территории Украины. Хотя это происходит несколько медленнее из-за снега и плохой видимости.