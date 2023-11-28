"Дым демаскирует позицию на большое расстояние": какие вызовы приносит зима украинским пехотинцам

Ухудшение погодных условий и существенное похолодание влияют на работу украинских военных. В то же время больше всего вызовов зима приносит нашим пехотинцам.

Об этом говорится в материале 24 Канала "Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян". Автор отмечает, что из-за последствий ухудшения погодных условий могут также демаскироваться и позиции наших защитников.

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Как зима влияет на работу пехоты

Автор рассказывает, что главной проблемой для защитников и защитниц на фронте зимой является именно мороз. В частности, из-за существенного снижения температуры у наших военных могут просто отмерзнуть конечности.

Так, по словам журналиста, в окопе банально нет места для активного движения, чтобы хоть немного согреться благодаря активности.

Кроме того, современные технологии, которыми владеет и враг, усложняют возможность согревания с помощью, например, буржуек.

Если в прошлом году, в некоторых случаях, в блиндаже рядом с окопом можно было еще согреваться буржуйкой, то с активизацией использования врагом дронов, в том числе и FPV-камикадзе, это стало совершенно невозможным. Дым от использования буржуйки сразу демаскирует позицию на огромное расстояние и делает ее целью для врага,

– отметил автор.

Журналист подчеркнул, что условия на фронте зимой – это "буквально палка о двух концах". Ведь они одновременно грозят возможностью боевых или же небоевых потерь для войска.

Автор рассказал, что в этих условиях нашим военным приходится искать новые методы, чтобы согреться. В этом нашим защитникам также помогают неравнодушные украинцы, которые присылают на фронт окопные свечи и химические грелки для конечностей.

В конце концов, журналист призвал украинских граждан, по возможности, поддержать наших военных окопными свечами и химическими грелками.

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