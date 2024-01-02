Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что оккупантов на фронте можно условно разделить на две группы.

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В России нормально относятся к потерям

Как отметил Федоренко, в первую группу входят подразделения "шторм z". В них входят оккупанты, находившиеся в тюрьмах. За эту категорию людей вообще никто не переживает. Они готовы идти на фронт, ведь получают возможность амнистии. Но никто в России не говорит, что обычно это просто путь в один конец.

Иногда кажется, что их намеренно используют не только для достижения результатов. Так в России избавляются от разного "хлама",

– сказал Федоренко.

С мобилизованными ситуация несколько иная. Преимущественно Кремль ориентируется на депрессивные регионы, где нет нормальной жизни. Там разворачивают производство разной военной техники: заводы переводят в 3 смены, несущественно повышают зарплаты. Параллельно оттуда активно набирают людей. Идет своеобразный социальный обмен.

Семьи российских граждан в обмен на своих сыновей, родителей получают повышение зарплаты и рабочие места. Такое условное "соглашение" между государством и гражданами России. Оно в их реалиях приемлемое. Поэтому всем безразличны бесконечные кресты на их кладбищах. Они получают то, что желают. Некий компенсационный механизм. По моему мнению, Россия еще не менее года сможет мобилизовать то количество людей, которое им необходимо для войны,

– заметил военный.

Какая ситуация с военной техникой

Несколько иная ситуация с военной техникой. Они используют как старую расконсервированную, так и новые образцы оружия. К сожалению, оккупанты могут частично обходить санкции и имеют возможности финансировать войну.

В этом случае важно, чтобы украинцы не забывали, что полномасштабная война продолжается. Силы обороны с огромными усилиями отражают эти атаки.

Некоторые люди могут чувствовать, что мы будто бы в периоде ООС. Они понимают, что против нас воюет Россия, но ситуация вроде бы стабильная и контролируемая. Следует помнить, что противник не имеет значительных успехов исключительно из-за того, что Силы обороны сильно сражаются. Если люди перестанут поддерживать фронт, то тот же Киев снова может оказаться под угрозой,

– подчеркнул военный.

Потери России на фронте