Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що окупантів на фронті можна умовно розділити на дві групи.

Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

В Росії нормально ставляться до втрат

Як наголосив Федоренко, до першої групи належать підрозділи "шторм z". До них входять окупанти, які перебували в тюрмах. За цю категорію людей взагалі ніхто не переживає. Вони готові йти на фронт, адже отримують у відповідь можливість амністії. Але ніхто в Росії не розповідає, що зазвичай це просто шлях в один кінець.

Інколи здається, що їх навмисно використовують не лише для досягнення результатів. Так в Росії позбавляються від різного "непотребу",

– сказав Федоренко.

З мобілізованими ситуація дещо інша. Переважно Кремль орієнтується на депресивні регіони, де немає нормального життя. Там розгортають виробництво різної військової техніки: заводи переводять в 3 зміни, несуттєво підвищують зарплати. Паралельно звідти активно набирають людей. Внаслідок цього йде своєрідний соціальний обмін.

Сім'ї російських громадян в обмін на своїх синів, батьків отримують підвищення зарплати та робочі місця. Така собі умовна "угода" між державою та громадянами Росії. Вони в їхніх реаліях є прийнятною. Тому всім байдуже на нескінченні хрести на їхніх кладовищах. Вони отримують те, що хочуть. Такий собі компенсаційний механізм. На мою думку, Росія ще щонайменше рік зможе мобілізувати ту кількість людей, яка їм необхідна для війни,

– зауважив військовий.

Яка ситуація з військовою технікою

Дещо інша ситуація із військовою технікою. Вони використовують як стару розконсервовану, так і нові зразки зброї. На жаль, окупанти можуть частково обходити санкції та ще мають можливості фінансувати війну.

У цьому випадку важливо, щоб українці не забували, що повномасштабна війна досі триває. Сили оборони з величезними зусиллями відбивають ці атаки.

Деякі люди можуть відчувати, ніби ми в період ООС. Вони розуміють, що проти нас воює Росія, але ситуація нібито стабільна та контрольована. Варто пам'ятати, що противник не має значних успіхів винятково через те, що Сили оборони потужно б'ються. Якщо люди перестануть підтримувати фронт, то той же Київ знову може опинитися під загрозою,

– підкреслив військовий.

Втрати Росії на фронті